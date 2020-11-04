辉瑞生物制药集团代理中国区总裁皮埃尔·加德里尔：为患者带来改变其生活的突破创新

2020年11月5日至10日，19家RDPAC（中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会）会员企业将参加第三届中国国际进口博览会。为此，RDPAC特邀参展会员企业的相关负责人，就参展看点、营商环境、中国市场的发展策略、助力健康中国等话题进行了交流。

辉瑞生物制药集团代理中国区总裁皮埃尔·加德里尔（Pierre Gaudreault）

借助进博会 展现为推进中国健康事业的努力和贡献

辉瑞生物制药集团代理中国区总裁皮埃尔·加德里尔（Pierre Gaudreault）介绍，此次为该公司第二次参加进博会，参展面积达750平米，包括位于“医疗器械及医药保健”主展区的600平米展台，和公共卫生防疫专区的150平米展台。“为中国患者带来改变其生活的突破创新，是我们始终不变的承诺，也是今年展示的核心主题。我们积极响应本届进博会‘新时代，共享未来’的大主题，将通过一系列活动将最新的创新药品、治疗方案、以及创新发展模式展示给观众，展现‘创新、合作、承诺和抗疫成果’，体现‘科学致胜’的理念。”他说。

“今年也是辉瑞中国研发中心落户上海15周年，借助本届进博会，将展现中心15年来为推动中国的药物研发事业所做出的努力和贡献。从进入中国市场至今已有31年，我们已发展成为在华主要的外资制药公司之一。目前在中国的业务覆盖了全国300余个城市，累计投资超过15亿美元，并设立了3家先进的生产设施，2个研发中心（分别位于上海张江高科技园区和武汉光谷）。辉瑞在华上市了五大领域的创新药物，包括肿瘤、疫苗、抗感染、炎症与免疫、罕见病等多个领域的处方药和疫苗，强大丰富的产品线满足了生命多个阶段的健康需求。”皮埃尔·加德里尔说。

在介绍参展亮点时，皮埃尔·加德里尔说：“制药公司专业性极强，因而少有向公众展示的机会。进博会为医药行业提供了难得的展示平台，能更直接地让公众了解医药行业对健康事业的贡献。2019年，我们首次亮相进博会就展示了包括肿瘤、疫苗、抗感染、炎症与免疫、罕见病等治疗领域的产品和项目。今年，当选第三届参展商联盟理事会成员单位、公共卫生专业委员会副会长单位后，我们将携‘双展台’参展，为行业和公众带来一系列创新产品和治疗方案。”

中国营商环境不断优化 将为进博会成功举办贡献力量

皮埃尔·加德里尔表示：“多年来，我们始终致力于成为‘中国医疗卫生体系重要组成部分’，运用全球医疗资源，与社会各界合作，积极推进中国健康事业。在此过程中，我们感受到政府不断优化营商环境，也会一如既往支持配合政府工作，进一步优化投资和创新生态。优良的营商环境能激活市场和创新活力，也是外商投资的保障。我们深耕中国31年，对中国市场有信心，未来将继续加大投资中国，共同推动经济高质量发展。我们也对中国进一步打造更优的营商环境充满期待。”

他还提出：“面对新冠疫情挑战，辉瑞公司董事长兼首席执行官艾伯乐于今年3月发表了抗击新冠肺炎疫情的五项承诺。希望通过科学知识、专业技能和生产能力，帮助科研人员更快研发相关的药物和疫苗，使人类早日摆脱这场不断蔓延的疫情，让医药行业更好地应对未来的全球健康危机。”

皮埃尔·加德里尔提出：“当下新冠肺炎疫情的挑战依然存在，全球经济面临复苏。进博会的成功召开，对促进全球交流和协作意义非凡。我们将积极配合秘书处工作，也将和各理事会成员单位携手打造进博会利益共同体，发挥好政府与展商、展商之间交流、协作的桥梁作用，协助成员全面有效地拓展国际经贸合作领域空间和深度。我们决心和所有参展商企业共同努力，为此次进博会的成功举办、为推进全球交流与合作、战胜疫情、复苏经济贡献力量。”

中国医药产业发展潜力大 将引入更多创新药惠及患者

皮埃尔·加德里尔认为：“中国医药产业发展潜力巨大，已是全球医药第二大市场。随着人均GDP的持续增长和政府对医疗福祉的持续重视，对创新药品的需求也将不断攀升。与此同时，药物可及性也成为政府工作的重中之重。随着国内创新产业的持续成长，突破性创新药物的研发必将呈现日渐有利的趋势。中国市场也是辉瑞全球最为重要的市场之一，我们将为患者带来更多创新性治疗方案。对中国市场的前景我们充满信心，将持续与政府和社会各界合作，不断推进改善中国患者的健康。”

最后，皮埃尔·加德里尔说：“医药创新是助力健康中国实现的源动力之一。进入中国31年以来，我们通过医药创新，为患者带来了一系列创新性治疗方案，改变了人们的生活。”

“目前，我们已有多款产品在华上市。中国药物审批速度的加速，也让我们更有信心为中国患者带来更多改变生活的突破性新药。同时，我们旨在通过创新的、富有社会责任并且商业可行的方式，积极响应政府号召，满足人民多样化的医疗服务需求。未来，我们将以更大力度履行社会责任，与中国政府部门和社会各界合作，积极引进突破性的创新药物，探索药物可及性创新方案，及时惠及中国患者，助力‘健康中国2030’宏伟目标早日实现。” 皮埃尔·加德里尔表示。