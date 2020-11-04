楚雄州人民医院掀起学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神热潮
11月2日，楚雄州人民医院党委召开理论学习中心组2020年第七次学习（扩大）会议，认真学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神。
会上，副院长高勇就杭州学习情况结合党的十九届五中全会精神和医院“十四五”学科发展作专题发言。高勇就带领肝胆二科、普外二科主任到浙江大学医学附属第一医院考察学习医院管理经验、先进医疗技术、学科建设、人才管理和肝移植学科建设等进行了交流发言，并就医院学科发展建设、人才培养管理等提出意见建议。
副院长陈勇结合党的十九届五中全会精神和参加州县处级领导干部专题研修班学习心得作专题发言。
院党委书记王如发就学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神作发言表示，我们要深刻认识党的十九届五中全会的重大意义，精准把握会议的精神实质，坚持党的全面领导。
王如发要求，要把学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务；各党总支（支部）、各科室要认真学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，通过集中学习、个人学习强国平台学习，推动广大党员干部更好地增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚定不移贯彻党中央大政方针和各项决策部署；要结合学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，高质量编制好医院“十四五”规划和学科建设发展。（楚雄州人民医院 供稿）
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