地铁站有了AED，用它救人你会吗

据媒体报道，本市自10月27日起启动轨道交通车站配置自动体外除颤仪（AED）工作，目前有的站点已完成配置，预计到2022年底实现AED设备全覆盖。在心脏骤停这种可怕的意外事件面前，心肺复苏和AED的重要性毋庸置疑。但现状是，很多人对AED“不会用”“不敢用”。今天，我们再来讲讲AED的使用方法，希望在面对意外时，能有更多人勇敢并正确地使用它。

AED的除颤功能

心肺复苏无法替代

人的心脏是一个泵，它是用来泵血的，把血液运到全身各个脏器。当心脏这个泵停止工作或不正常工作，如心脏骤停或出现了室颤，就会导致患者因为心脏无法泵血而丧失意识，最终丧失生命。

当目睹有人突然倒地，在确保现场环境安全后，呼喊拍打患者均没有反应，我们首先要拨打120寻求帮助。然后，迅速观察患者的状态。如果患者没有自主呼吸，即胸廓无起伏5-10秒钟，并且没有意识，就可以开始进行心肺复苏。

胸外按压也就是心肺复苏，是保证心脏继续泵血的，但很多情况下，心脏不正常工作是因为室颤所导致的。心脏骤停患者早期有85%至90%是室颤，而治疗室颤最有效的方法是尽早使用AED来除颤。除颤每推迟1分钟，存活率降低7%至10%。单纯的胸外按压只能保证泵血，而AED能纠正心脏的电紊乱，这就是AED被称作救命神器的原因。

四步学会操作AED

AED又叫自动体外除颤仪，是一种安全有效的抢救仪器，它能够自动监测心率，在必要时通过电击让心跳恢复正常，具有心肺复苏无法替代的功能，可极大提高心脏骤停患者的存活率。

AED其实操作起来很简单，记住四步即可。

第一步，开机。打开电源开关，按下电源开关或掀开显示器的盖子，仪器发出语音提示，指导操作者进行下一步。

第二步，贴电极片。开机之后可以看到AED里面有电极片，将电极片贴到患者的胸壁上，一定要注意不能有衣物的遮挡，如果患者的体毛较多影响接触，还应刮去体毛，把电极片直接贴在患者胸前皮肤上。电极片如何贴，根据不同AED的型号，上面会有具体提示，大家一看就明白。比如，有的仪器要求一个电极放在患者右上胸壁，另一个放在左乳头外侧。在贴电极片时，尽量减少心肺复苏的按压中断时间。

第三步，等分析。将电极片导线插入AED主机，AED会自动分析患者是否需要进行电除颤，时间需要5-15秒。期间不能去触碰患者，以免影响分析结果。

第四步，听除颤提示。AED分析完毕后，如果患者发生室颤，仪器会通过声音报警或图形报警提示。确定无人接触患者后，按下“电击”键。电击时，患者会出现突然抽搐。如果不需要除颤，AED是不会作出提示的。即便我们错误地去点击了除颤键，仪器也不会放电，所以AED是一个安全的抢救仪器。

大家记住，心肺复苏与AED有效配合使用，是抢救心跳呼吸骤停患者最有效的抢救手段。简单来说，AED在第一次放电之后，如果患者没有恢复正常的心跳，仪器会在两分钟之后自动再次识别是否需要放电，在此期间，我们要继续进行心肺复苏。另外，电极片不要中途摘下，需一直贴在患者身上，直到患者度过危险或专业急救人员到来。

希望大家经常复习并熟练掌握AED的使用方法，更希望未来能用得上AED的患者越来越少。

（作者：北京密云区医院急诊科医师）