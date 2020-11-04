杂交水稻双季亩产1500公斤实现后，袁隆平又提出两个高产“小目标”
新华社长沙11月3日电（记者周勉、白田田）湖南杂交水稻研究中心3日举行新闻发布会，通报了前一天杂交水稻双季亩产突破1500公斤的具体情况。在发布会上，“杂交水稻之父”袁隆平又提出了自己短期内的两个高产“小目标”。
“双季亩产1500公斤的目标已经实现了，我接下来的目标分为短期和长期两个方面。”袁隆平说，长期目标就是继续追求自己的“禾下乘凉梦”，而短期目标一个是争取早日实现杂交水稻双季亩产2000公斤，一个是希望将目前实施的“三一工程”升级为“两一工程”。
“三一工程”是袁隆平提出、湖南省政府确立的农业科技项目，全称为“‘三分地养活一个人’粮食高产绿色优质科技创新工程”，于2018年启动。3日，袁隆平希望能够将“三分地养活一个人”变成“两分地养活一个人”。
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