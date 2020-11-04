国家移民管理局提醒公民继续尽量减少跨境旅行

中新网北京11月3日电 (记者 张子扬)记者3日从国家移民管理局获悉，近期，全球新冠肺炎疫情反弹明显，多国宣布进入“第二波”疫情并强化出入境管制和防疫管理措施。国家移民管理局再次提醒，为有效降低染疫风险，公民应尽量减少不必要非急需跨境旅行，取消或推迟出国旅游行程安排。出行人员可通过查询“出入境信息一键通”等方式提前了解目的国对人员入境管理和防疫管理的措施，防止因无法入境和集中隔离带来不必要损失，减少旅行染疫风险，确保自身和他人安全。