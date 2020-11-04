国家移民管理局提醒公民继续尽量减少跨境旅行
中新网北京11月3日电 (记者 张子扬)记者3日从国家移民管理局获悉，近期，全球新冠肺炎疫情反弹明显，多国宣布进入“第二波”疫情并强化出入境管制和防疫管理措施。国家移民管理局再次提醒，为有效降低染疫风险，公民应尽量减少不必要非急需跨境旅行，取消或推迟出国旅游行程安排。出行人员可通过查询“出入境信息一键通”等方式提前了解目的国对人员入境管理和防疫管理的措施，防止因无法入境和集中隔离带来不必要损失，减少旅行染疫风险，确保自身和他人安全。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn