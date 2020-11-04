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陕西大荔县发布一新冠密接者行动轨迹 急寻其接触者

2020年11月04日08:30 来源：中国新闻网

　　中新网11月3日电 据陕西渭南市大荔县委宣传部官方微信消息，大荔县应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组办公室3日称，大荔县人张某系新冠抗体阳性检测者的密切接触者，请与张某同时段在同一空间出现过的人员，务必通过电话向本人所在地乡镇政府或单位报告登记。

　　陕西渭南市大荔县委宣传部官方微信截图

　　据介绍，张某，男，大荔县人，系新冠抗体阳性检测者的密切接触者。

　　2020年10月31日10时30分，张某从许庄镇六师十字路口乘坐黄色华州区至合阳县的中巴车(陕ED8031)前往合阳县。

　　11时45分，张某在合阳县汽车站转乘韩城市的小巴车，于13时到达韩城市，随后被公司专车接至延安市黄龙县白马滩镇。

　　请与张某同时段在同一空间出现过的人员，务必通过电话向本人所在地乡镇政府或单位报告登记，请服从当地或本单位的防控安排和要求。

　　大荔县热线电话：0913-3256233

(责编：许心怡、崔元苑)


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