发出检察建议推动相关工作，浙江诸暨市检察院——
不让限塑令成一纸空文
何若愚
不久前，家住浙江省诸暨市的杨女士像往常一样拎起竹篮子走进农贸市场。市场里张贴的“重提菜篮子，抵制白色污染”的海报十分醒目，经营户摊位上的有色超薄塑料购物袋全部换成了合规的本色塑料袋，且使用收费、明码标价。今年以来，在诸暨，像杨女士一样拎着竹篮子或者自家的环保购物袋购物的市民越来越多，这些变化都缘于诸暨市检察院的一纸检察建议。
2019年，诸暨市检察院对全市范围内的60余家农贸市场进行排查，发现普遍存在将超薄有色塑料购物袋无偿提供给消费者使用的情况。发现问题后，根据行政诉讼法和《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》的相关规定，该院向全市乡镇街道和诸暨市市场监督管理局发出诉前检察建议，建议他们加大监管力度，将“限塑令”落实到位。同时，建议对市场内不符合标准塑料袋的来源进行调查。检察建议下发之后，相关单位积极落实整改，诸暨市检察院与市场监督管理局、各乡镇联合检查农贸市场，收缴不合规塑料袋。
此外，该院还向诸暨市住房和城乡建设局发出检察建议，将城镇生活垃圾分类管理工作与限塑整治工作相结合，规范塑料垃圾末端处置，减少二次污染的危险。目前，诸暨市已建成可回收物中转贮存中心1个、餐厨废弃物处置终端1个，并投入使用。
“我们还与市场监管局联合设立‘公益诉讼、刑事、行政检察工作协作实践基地’，并将这项工作纳入实践基地常态化工作之中，将专项监督转变为日常监督。”诸暨市人民检察院检察长谢剑表示。
《 人民日报 》（ 2020年11月04日 14 版）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn