贵州提前超额完成 “十三五”水土流失治理任务
治理面积已达1.27万平方公里
本报贵阳11月3日电 （记者苏滨）记者从贵州省水利厅获悉：2016年至今年9月底，通过实施各类生态建设项目，贵州共治理水土流失面积1.27万平方公里，提前超额完成“十三五”治理任务。
据了解，“十三五”期间，国家下达贵州的水土流失治理任务是1.26万平方公里。截至今年9月底，贵州已完成1.27万平方公里。2016年1月至今年9月，贵州省累计投入123.17亿元，通过实施水土保持重点治理工程、坡耕地综合治理、退耕还林还草、石漠化综合治理等生态建设项目治理水土流失，同时还将其与产业发展协同推进。
在强化水土保持监管方面，近两年，贵州利用高分卫星影像核查破坏地面1公顷以上图斑，发现违法违规项目8500余个，省市县三级联动对违法项目建立整改台账，限时整改销号，目前已完成整改近5500处，追缴水土保持补偿费5亿元以上；监督生产建设项目水土保持落实，恢复破坏地表和植被面积约1366平方公里，有效拦挡弃渣约9亿立方米。通过强化监管，人为造成水土流失现象得到有效遏制。
《 人民日报 》（ 2020年11月04日 14 版）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn