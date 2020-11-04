坚决制止餐饮浪费（有的放矢）

勤俭节约是中华民族的优良传统，也是我们党始终坚持的优良作风。习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出重要指示，强调“要加强立法，强化监管，采取有效措施，建立长效机制，坚决制止餐饮浪费行为”。我们要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，继承和弘扬中华优秀传统美德，深刻认识到爱惜粮食就是尊重劳动，坚决制止餐饮浪费行为。

粮食生产是一个自然再生产和经济再生产相结合的过程。唐代诗人李绅的《悯农》诗“锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”，就是对粮食来之不易的生动描述。粮食从农田到餐桌，需要经过种植、管理、收获、运输、储藏、加工等诸多环节，需要农民、购销人员、生产加工人员、食品烹饪人员等众多劳动者参与，凝结着无数劳动者的辛勤劳动。爱惜食物、反对“舌尖上的浪费”，不仅是对广大劳动者劳动成果的珍惜，也是对广大劳动者及其辛勤劳动的尊重。我们大家都是劳动者，都应像期待别人尊重自己的劳动一样尊重其他劳动者的付出。只有这样，才能在全社会真正树立辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动的理念，让劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽蔚然成风。

小小餐桌，承载着中华民族珍惜粮食、尊重劳动的优良传统，关系社风民风和国民价值观念。珍惜食物、制止餐饮浪费不是个人小事，而是关系国计民生、千家万户的大事。珍惜食物、制止餐饮浪费，需要每一个人、每一个家庭、每一个团体承担起应有的社会责任。要加强“克俭于家”、厉行节约的中华民族传统美德教育，引导广大群众树牢浪费可耻、节约为荣的观念，培养节约习惯，自觉抵制餐饮浪费行为。除了消费者要养成勤俭节约的习惯，餐馆、食堂、超市等各方都要积极参与，在多环节全链条系统解决生产、储存、运输、加工、消费环节的粮食浪费问题，合力把好节约关。此外，还要加强立法，强化监管，建立健全鼓励节约、整治浪费的长效机制，让勤俭节约内化于心、外化于行，使崇俭抑奢成为全社会的文明追求。

“一粥一饭，当思来处不易；半丝半缕，恒念物力维艰”。珍惜每一粒粮食、爱惜每一片蔬菜、节约每一滴油料，就是对劳动的尊重、对劳动者的敬仰、对大自然的敬畏。只要每个人都从自身做起、从点滴做起，争做节俭消费的实践者、传播者、监督者，就一定能制止“舌尖上的浪费”。

（作者为国防大学政治学院教授）

《 人民日报 》（ 2020年11月04日 09 版）