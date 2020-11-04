北京提高困难老人入住养老机构补贴标准

本报北京11月3日电 （记者贺勇）北京市近日出台《北京市困境家庭服务对象入住养老机构补助实施办法》。根据该《办法》，入住养老机构，城乡特困服务对象将在给予城乡特困人员救助供养经费基础上，按照每人每月2000元予以补助；低保家庭服务对象将按照每人每月3600元予以补助；低收入家庭和计划生育特殊家庭服务对象将按照每人每月2800元予以补助；其他重度残疾人将按照每人每月1200元予以补助。《实施办法》规定“各街道（乡镇）有义务为困境家庭服务对象推荐合适的养老机构”，让困境家庭服务对象的生活更加安心、舒心、开心、放心。

据介绍，为让困境家庭服务对象享受到更好的养老服务，北京市明确，为困境家庭服务对象提供服务的机构，应为养老服务质量等级评定二星级及以上的养老机构。对已入住二星级以下养老机构的困境家庭服务对象，在现有服务合同到期后由服务对象户籍所在地民政部门统筹安排，过渡期原则上不超过两年。服务对象可根据自身身体状况、经济状况及居住状况，在全市范围内选择符合条件的养老机构入住，且优先入住符合条件的公办养老机构。

《 人民日报 》（ 2020年11月04日 13 版）