橘子分公母实在不靠谱

河北读者高女士问：最近在网上看到一个教大家挑橘子的短视频，里面说，橘子底部有小圆圈的是母的，有小点的是公的，母橘子比公橘子甜；果蒂凸起的是不太成熟的橘子，平展的是熟透的，所以挑橘子要买平不买凸。这些方法有道理吗，怎么挑到好吃的橘子？

科信食品与营养信息交流中心科学技术部主任阮光锋答：从外表和口感来判断橘子公母的说法毫无科学依据。位于果实底部(与果柄相对位置)的“脐”，其实是花柱脱落在果实上留下的疤痕，多数是点状的。这些疤痕主要是负责运输水分和养料的维管束的残迹，因为下方的果皮组织发育速度通常比果实其他部分慢(甚至不发育)，所以形成一个略微凹陷的“脐”。脐部大小跟公母没关系，也没有任何证据表明其与果实的味道有关。

“凸起的橘子没有熟”的说法也毫无科学依据。果蒂通常是指水果和枝茎连接在一起的部分，在有些地方也叫果柄。果蒂是否凸起，跟品种有很大关系。比如丑橘就很好吃，其果蒂几乎都是凸起的。

如何买到好吃的橘子？最靠谱的做法是尝一尝。现在去超市、菜市场买橘子，很多商家都会剥开几个供大家品尝，可以尝一下口感，再根据自己的喜好来买。▲