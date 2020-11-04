被鱼鳍扎伤，一般人都不会放在心上。可是有时候小伤口却会引来大麻烦。家住顺德的李先生就因被罗非鱼鱼鳍扎伤造成感染，险被截肢。

杀鱼时左手被鱼鳍扎伤

近日，在超市卖生鲜的李先生在帮顾客杀鱼时，左手小鱼际部位不小心被罗非鱼鱼鳍扎了一下，这对常年接触水产品的他来说见怪不怪，自然没把它放在心上。谁知道，左手掌红肿越来越明显，剧痛难忍。

意识到情况不对，李先生赶紧前往当地医院就诊，当地医生考虑“左手坏死性筋膜炎并骨筋膜室综合征形成”，便进行了左手背部、小鱼际区切开减压，并高度怀疑李先生感染上了创伤弧菌（一种致病菌，致病力强、感染死亡率高），不排除截肢的可能。

次日，李先生的左手红肿已经蔓延至左前臂，转入南方医科大学珠江医院ICU。“当时，李先生已经处于感染性休克状态。”参与会诊的珠江医院创伤骨科主治医师刘玉斌回忆，当时李先生生命体征不稳定，血压不稳、心率较快、呼吸急促。

刘玉斌医生查体发现患者左手背部、小鱼际区红肿，部分皮肤坏死，肿得像大黑馒头，左手背部、小鱼际区切开减压伤口的地方有大量分泌物，整个包扎辅料都被渗透。

会诊专家们立即对李先生进行抗休克、抗感染、取分泌物培养等治疗，李先生病情逐渐稳定下来，随后转入创伤骨科进行诊治。

多重细菌感染是祸首

转入创伤骨科后，刘玉斌医生多次进行分泌物细菌培养发现，李先生出现感染性休克的主要原因是多重细菌感染，而罪魁祸首则是大肠埃希菌和屎肠球菌。

大肠埃希菌又叫大肠杆菌，较为常见，当宿主免疫力降低或细菌入侵时容易引起感染，而培养结果中的屎肠球菌则属于多重耐药菌，对药物不敏感，对抗生素的耐药程度比较高，一般的药物难以发挥作用，比较顽固。

当侵入人体，细菌会将人体体表伤口附近的肌肉组织“杀死和吃掉”，从而引发一系列并发症。

刘玉斌医生表示，组合型的多重细菌感染，毒力更强，短时间内，患者感染部位已经从手掌延伸到前臂甚至上臂，进展非常快。

确定了具体被感染细菌，创伤骨科主任李松建教授带领团队为李先生制定了全面的诊疗计划：合理使用敏感性抗生素，补充白蛋白，减轻水肿，为患者提供营养和免疫力支持，同时，持续封闭负压吸引，加快感染创面愈合。

经过近一个月抗感染治疗，李先生伤口红肿热痛的状况得到改善，分泌物渗出较少，手指伸屈功能改善，病情稳定，摆脱了截肢的风险。

提醒：水产品扎伤不可大意

为何一根小小的鱼刺扎到手，就会引发如此严重的后果？

李松建教授介绍说，水产或海洋生物身上有各种细菌和微生物，特别是创伤弧菌感染，患者一旦被刺伤，细菌和微生物通过伤口入侵体内组织，就容易造成发炎、感染，严重者甚至可能截肢或者引发生命危险。

那么，日常生活中，如果遇到被水产品扎伤的情况，应该如何处理呢？

李松建提醒，如果伤口较浅，及时将表面血液挤出，在流动水下冲洗伤口5分钟，消毒伤口；如果伤口较深，经过基础的处理后，需要立即到医院就医。

另外，经过高温煮过的鱼类、海鲜生物，细菌也会被高温灭杀，因此，如果被煮熟的水产生物扎伤，通常问题不大，但如果被鲜活的水产生物，尤其是像李先生这样被携带大量细菌的死鱼刺伤，细菌会快速“吃食”脂肪和筋膜，就需要格外小心。建议大家食用海鲜时，一定要煮熟，避免细菌残留。

总之，不光是水产品，任何被划伤、刺伤、扎伤的情况都不能掉以轻心。如果不慎被刺伤应及时到医院进行消毒处理并做明确诊断，尽早进行抗感染治疗。

（全媒体记者周洁莹 通讯员伍晓丹、韩羽柔）