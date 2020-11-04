白帆布鞋洗完为什么容易发黄
新买的亮白帆布鞋洗完、晾干后，仿佛经历了岁月蹉跎，变得泛黄。翻出你压箱底的白T恤，你可能也会发现它们发黄了。但这跟衣物的质量没什么关系。
手洗过衣物的人都知道，无论你冲洗多少遍，水里总会有残余泡沫。容易变黄的织物比如帆布鞋面，多是棉麻材料，吸水性特别强，这就意味着洗完后它们更容易有杂质残留。这些杂质在空气中，尤其是阳光下会加速氧化，把白色染黄。
衣物的亮白色也并非棉麻本色，它们的自然色更偏向米黄，经过增白处理才白得发亮。所以即使是全新未穿的白色棉麻衣物，放久了也会发黄。
纸巾发黄的原理也差不多，但纸张里除了纤维素，还有木质素，后者本身就容易被氧化成黄色，旧报纸黄得快正是因为木质素含量高。
要想防止白帆布鞋发黄，除了注意清洗干净、避免曝晒外，建议在刚洗完的鞋面上裹纸巾，这样残留在鞋面里的杂质就会随水分迁移到干燥的纸巾中了。
（内容来源：《万物》杂志官方微信“把科学带回家”）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn