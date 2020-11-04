白帆布鞋洗完为什么容易发黄

新买的亮白帆布鞋洗完、晾干后，仿佛经历了岁月蹉跎，变得泛黄。翻出你压箱底的白T恤，你可能也会发现它们发黄了。但这跟衣物的质量没什么关系。

手洗过衣物的人都知道，无论你冲洗多少遍，水里总会有残余泡沫。容易变黄的织物比如帆布鞋面，多是棉麻材料，吸水性特别强，这就意味着洗完后它们更容易有杂质残留。这些杂质在空气中，尤其是阳光下会加速氧化，把白色染黄。

衣物的亮白色也并非棉麻本色，它们的自然色更偏向米黄，经过增白处理才白得发亮。所以即使是全新未穿的白色棉麻衣物，放久了也会发黄。

纸巾发黄的原理也差不多，但纸张里除了纤维素，还有木质素，后者本身就容易被氧化成黄色，旧报纸黄得快正是因为木质素含量高。

要想防止白帆布鞋发黄，除了注意清洗干净、避免曝晒外，建议在刚洗完的鞋面上裹纸巾，这样残留在鞋面里的杂质就会随水分迁移到干燥的纸巾中了。

（内容来源：《万物》杂志官方微信“把科学带回家”）