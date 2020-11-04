严格国内中高风险地区人员进京管控

北京市新冠肺炎疫情防控工作第174场新闻发布会昨日召开，北京青年报记者从现场获悉，11月2日0时至24时，北京市新增报告2例境外输入新冠肺炎确诊病例和1例无症状感染者。北京已连续88天无新增报告本地确诊病例，首都疫情防控形势总体持续稳定向好。本市严格国内中高风险地区人员进京管控，确保进口冷链食品渠道清晰、全部可追溯。

北京市疾控中心副主任庞星火介绍，11月2日0时至24时，本市新增报告2例境外输入确诊病例和1例无症状感染者。

确诊病例1，某男，30岁，江西籍，在巴基斯坦工作，10月29日由巴基斯坦乘坐CA946航班于30日抵京。海关进行健康筛查并采样后，经闭环管理运送至隔离观察酒店，当日海关反馈核酸检测结果为阴性。11月1日对其再进行核酸检测，结果呈阳性，2日由120负压救护车转运至地坛医院。综合流行病学史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例2，某男，27岁，甘肃籍，巴基斯坦留学生，相关情况已于10月27日作为无症状感染者进行通报。10月31日对其复查核酸检测结果为阳性，11月2日复查胸部CT提示右下肺新发炎症病灶，综合流行病学史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

已对上述2例确诊病例同航班及同乘车的密切接触者落实集中隔离医学观察措施，目前无异常报告；已对其居住的集中隔离酒店进行消毒。

无症状感染者，某男，36岁，北京籍，在匈牙利生活，10月31日由奥地利乘坐CA842航班于11月1日抵京，海关进行健康筛查并采样后，经闭环管理运送至隔离观察酒店，当日海关反馈检测结果为阳性，11月2日由120负压救护车转运至地坛医院。患者无异常症状。综合流行病学史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，诊断为无症状感染者。已对其同航班及同乘车的密切接触者落实集中隔离医学观察措施，目前无异常报告；已对上述无症状感染者居住的集中隔离酒店进行消毒。

庞星火提示，目前国外疫情仍处于高发态势，市民朋友应继续坚持做到非必要不出境、不去有疫情的国家或地区。境外人员乘坐国际航班回国前应按照相关规定做好检测，途中要做好个人防护，入境时应严格依法实施健康申报，配合集中医学观察、核酸检测等防控措施，在医学观察期间出现任何身体异常，均要及时报告。

市委宣传部副部长徐和建介绍，当前境外疫情持续扩散蔓延，疫情传播风险始终存在，防控绝不能有丝毫松懈。要坚持外防输入不放松，要严格国内中高风险地区人员进京管控，严格落实核酸检测、14天居家或集中医学观察等措施。继续做好直航北京国际航班管控。强化进口冷链食品监管，确保进口冷链食品渠道清晰、全部可追溯。持续做好菜场、冷库等重点场所环境和人员核酸检测。

文/本报记者 解丽 李泽伟