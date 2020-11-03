健运脾胃补肺气，小儿鼻鼾无影踪
专家：广州中医药大学副校长、广东省中医院副院长 张忠德教授
医案 小铭，6岁，腺样体肥大
白白胖胖的小铭今年6岁，吃饭任性，零食、水果当主食，冷饮、雪糕少不了。小铭还不爱运动，一到周末就宅家看电视、玩游戏。最近一年妈妈发现小铭体质越来越差，容易感冒，吃饭胃口变小，有时饭后嗳气，连连打嗝。夜里睡觉也不安稳，张口呼吸，憋闷费力，呼噜声很大，盗汗严重，夜间妈妈要帮他换1-2次衣服，大便也不通畅。在某儿童医院做了鼻咽镜检查，考虑是腺样体肥大，堵塞约80%。医生建议手术治疗，但是家人觉得小铭还小，比较抗拒手术，想尝试中医治疗。经过打听得知德叔在治疗小儿腺样体肥大方面很有心得，特来求诊。
德叔解谜 肺不宣脾不运，邪气留滞，痰湿内阻
腺样体也叫咽扁桃体，是生长在鼻咽顶壁的淋巴组织，通常因反复炎症刺激而发生病理性增生肥大，并引起相应症状，称为腺样体肥大，常见于儿童。虽不算严重疾病，但若不及时治疗，会对患儿的睡眠、外貌、智力发育、听力等产生影响。在中医看来，腺样体肥大和肺脾二脏关系最为密切。肺气不足，卫外不固，人体抵抗力就弱，经常受到病邪的侵扰，得病后邪气也不能及时驱出体外，导致邪气留滞；脾主运化，脾虚则不运，不但水谷精微不能化生，源头产能不足，肺气得不到充养，还会导致痰液水湿停留。两种因素相互影响，胶着黏滞，阻碍呼吸道引起呼吸费劲、鼻鼾声重。治疗时德叔重在调护肺脾，一段时间后，小铭打鼾、盗汗明显改善，吃饭香，大便好，感冒也少了很多。
预防保健 四项措施 日常预防
腺样体肥大在儿童中发病率升高，与现代人生活习惯密切相关，预防可从日常生活入手：一是饮食合理，粗细荤素搭配，不挑食不偏食，每餐不宜过饱，避免食滞。若出现积食，可用乌梅麦芽饮助消化。具体方法：乌梅15克，麦芽15克，煎煮约40分钟，放入冰糖煎煮片刻，待冰糖融化即可饮用；二是衣物得当，防止感冒。若受风受寒出现鼻塞、打喷嚏等，可饮用红糖姜水祛寒；三是多晒太阳，鼓励孩子加强户外运动，提高抵御能力。
德叔养生药膳房 参术健脾补肺粥
材料：小米50克，大米150克，山药（鲜品）70克，太子参10克，白术15克，陈皮2克，精盐适量。
功效：补肺健脾。
烹制方法：小米、大米淘洗干净后稍浸泡，山药削皮，切片备用；太子参、白术、陈皮洗净，加水煎煮约40分钟，取药汁备用；各食材一起放入锅中，加适量清水，煮至粥成，放入适量精盐调味即可。此为2-3人量。
（羊城晚报记者 林清清 通讯员 沈中）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn