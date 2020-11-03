健运脾胃补肺气，小儿鼻鼾无影踪

专家：广州中医药大学副校长、广东省中医院副院长 张忠德教授

医案 小铭，6岁，腺样体肥大

白白胖胖的小铭今年6岁，吃饭任性，零食、水果当主食，冷饮、雪糕少不了。小铭还不爱运动，一到周末就宅家看电视、玩游戏。最近一年妈妈发现小铭体质越来越差，容易感冒，吃饭胃口变小，有时饭后嗳气，连连打嗝。夜里睡觉也不安稳，张口呼吸，憋闷费力，呼噜声很大，盗汗严重，夜间妈妈要帮他换1-2次衣服，大便也不通畅。在某儿童医院做了鼻咽镜检查，考虑是腺样体肥大，堵塞约80%。医生建议手术治疗，但是家人觉得小铭还小，比较抗拒手术，想尝试中医治疗。经过打听得知德叔在治疗小儿腺样体肥大方面很有心得，特来求诊。

德叔解谜 肺不宣脾不运，邪气留滞，痰湿内阻

腺样体也叫咽扁桃体，是生长在鼻咽顶壁的淋巴组织，通常因反复炎症刺激而发生病理性增生肥大，并引起相应症状，称为腺样体肥大，常见于儿童。虽不算严重疾病，但若不及时治疗，会对患儿的睡眠、外貌、智力发育、听力等产生影响。在中医看来，腺样体肥大和肺脾二脏关系最为密切。肺气不足，卫外不固，人体抵抗力就弱，经常受到病邪的侵扰，得病后邪气也不能及时驱出体外，导致邪气留滞；脾主运化，脾虚则不运，不但水谷精微不能化生，源头产能不足，肺气得不到充养，还会导致痰液水湿停留。两种因素相互影响，胶着黏滞，阻碍呼吸道引起呼吸费劲、鼻鼾声重。治疗时德叔重在调护肺脾，一段时间后，小铭打鼾、盗汗明显改善，吃饭香，大便好，感冒也少了很多。

预防保健 四项措施 日常预防

腺样体肥大在儿童中发病率升高，与现代人生活习惯密切相关，预防可从日常生活入手：一是饮食合理，粗细荤素搭配，不挑食不偏食，每餐不宜过饱，避免食滞。若出现积食，可用乌梅麦芽饮助消化。具体方法：乌梅15克，麦芽15克，煎煮约40分钟，放入冰糖煎煮片刻，待冰糖融化即可饮用；二是衣物得当，防止感冒。若受风受寒出现鼻塞、打喷嚏等，可饮用红糖姜水祛寒；三是多晒太阳，鼓励孩子加强户外运动，提高抵御能力。

德叔养生药膳房 参术健脾补肺粥

材料：小米50克，大米150克，山药（鲜品）70克，太子参10克，白术15克，陈皮2克，精盐适量。

功效：补肺健脾。

烹制方法：小米、大米淘洗干净后稍浸泡，山药削皮，切片备用；太子参、白术、陈皮洗净，加水煎煮约40分钟，取药汁备用；各食材一起放入锅中，加适量清水，煮至粥成，放入适量精盐调味即可。此为2-3人量。

（羊城晚报记者 林清清 通讯员 沈中）