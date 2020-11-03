预防卒中，记牢这些生活方式秘籍

秋冬交替是脑卒中的高发季节。其中40岁-65岁人群脑卒中发生率达到60%。“观察临床上接诊的卒中患者，多数老年人生活方式都存在着不同的误区。”中山大学附属第三医院神经内科护士长李慧娟指出，“其实，健康的饮食方式、科学的运动，能更好地预防脑卒中。”

建议选择地中海式饮食

李慧娟建议，老人的饮食最好按照地中海饮食方式，多吃白肉，尤其是深海的鱼肉，比如清蒸鳕鱼；水果则可选择抗氧化的水果。“我们在门诊发现有些老人喜欢吃葡萄、西瓜，由于老人普遍伴有血糖高，所以像葡萄、西瓜应少吃或不吃，我比较建议老人吃石榴、番石榴、猕猴桃、火龙果、蓝莓等；蔬菜方面，则建议选择当季的绿叶蔬菜。”此外，李慧娟特别建议老人早餐可以喝一杯发酵酸奶、吃一个白水煮鸡蛋。

有些老人担心自己血脂高，不敢吃鸡蛋，其实这是误解。她说：“鸡蛋是优质蛋白，蛋黄也是优质的卵磷脂，每天可以吃1-2个。血脂太高的，可以吃一个，或选择不吃蛋黄。”

主食方面，李慧娟建议，少吃精米精面，多选择富含麸皮的面包、糙米等，另外加点杂粮，比如红薯、南瓜、玉米等。

有效运动能预防卒中

李慧娟表示，有效的体育运动可以预防卒中和心血管疾病。建议老年人一周锻炼2-3次，每次20-30分钟，身体微微出汗即可，可以快走或散步。

运动时间选择上午8-9点，或下午3-4点，“这两个时间段阳光充足，可促进维生素D的吸收，老人保持小麦色皮肤尤佳。”

她提醒，老年人运动时应注意安全，结合自身情况选择个体化的运动方式。如果原有疾病药物控制不佳或出现不稳定情况，则需暂停或降低运动强度；出现急性或慢性脏器进行性衰竭、冠脉综合征、短暂性脑缺血发作等状态时，应避免或立即停止运动，及时就医；发生过卒中的患者应注意调整自己的生活方式，逐渐加强锻炼，预防卒中复发。

值得一提的是，要保持良好的睡眠。李慧娟介绍，休息好是免疫力的基础，如果出现睡不着、晚睡早醒等症状，建议及早就医。

老人应尽量参加社交活动

对于老人来说，进入退休阶段，也要保持社交活动，尽量减少独处。“一个人看书、看电视都不是理想的生活状态，老人要有自己的‘老友’，一起喝茶聊天，通过社交活动促进身心健康，选择一些需要团体完成的活动爱好，周末多和子女聚餐等都能促进老人的身心健康”。

秋冬季是卒中高发季，李慧娟提醒，深秋的广州，早晚温差大，有心脑血管疾病的患者，一大早有出门晨运习惯的中老年人，一定要穿上暖和的外套，可以穿件马甲护好胸口，还建议戴上口罩和帽子，避免冷风从呼吸道进入，对血管、肺部造成刺激。

Tips 老人出现这些症状，马上打120送医院

急救电话号码1-2-0，可作为一个可以方便记忆的中风快速识别工具，患者和家人要牢记。脑卒中识别口诀“中风120”，具体包括：

1代表“看到1张不对称的脸”——观察有无口角歪斜；

2代表“查两只手臂是否有单侧无力”——观察有无一侧胳膊抬举无力；

0代表“聆（零）听讲话是否清晰”——观察有无言语含糊不清。

当出现上述任何突发症状时，就可能是发生中风了，这时要立刻拨打急救电话“120”。

（羊城晚报记者 余燕红 通讯员 周晋安 甄晓洲）