让健康遍及每一个角落

河北省积极推进农村贫困人口大病专项救治，实现“应治尽治”；湖南省援疆专家会同当地专家完成新疆吐鲁番地区首例主动脉夹层覆膜支架植入术；四川省凉山州铲除彝区因艾致贫土壤，艾滋病防治取得历史性成就……健康扶贫捷报频传。

“十三五”期间，国家卫生健康委认真贯彻落实党中央、国务院脱贫攻坚决策部署，全面提升贫困地区县域医疗卫生服务能力，因户因人因病精准施策，努力构建贫困地区健康环境，让健康在乡村、在边疆、在少数民族村落同样触手可及。

保障基本医疗卫生服务

全面提升县域医疗卫生服务能力，保障贫困人口享有基本医疗卫生服务，是健康扶贫以县级医院能力建设、“县乡一体、乡村一体”机制建设和乡村医疗卫生机构标准化建设为主攻方向的初衷。

“十三五”以来，中央财政转移支付地方卫生健康项目资金持续向贫困地区倾斜，累计投入8061亿元支持扶贫任务重的25个省（区、市）卫生健康事业发展。中央预算内投资对贫困地区建设项目“应纳全纳”。

针对贫困地区医疗卫生人才匮乏的状况，允许地方根据情况适当放宽年龄、学历等招聘条件，采取面试、直接考察的方式公开招聘，拓宽基层人才入口关。全面实施全科医生特岗计划，累计为贫困地区招聘3000名特岗医生。倾斜实施农村订单定向免费医学生培养项目，累计为贫困地区培养5.6万余名本科定向医学生，其中已有2.4万余名医学生毕业并赴各乡镇卫生院履约。

组织1007家城市三级医院，累计派出超过8万人次医务人员，对口帮扶832个贫困县的1172家县级医院，远程医疗覆盖全部832个贫困县并向乡镇卫生院逐步延伸。指导地方通过县聘县管乡用、乡聘村用或巡诊派驻等灵活方式，累计支援乡村两级医务人员近10万人，推动医疗卫生资源向农村下沉，着力提升贫困地区县域医疗服务能力。同时，实施医疗卫生人才“组团式”援疆援藏，创新以院包科和师带徒等帮扶模式，大幅提升西藏和新疆医疗服务能力。

因人因病分类救治

实施“三个一批”行动计划，按照“大病集中救治、慢病签约服务管理、重病兜底保障”原则，对罹患疾病的贫困人口实行分类救治，推动健康扶贫政策落实到人、精准到病。

5年里，全面实现对贫困人口的应保尽保、应签尽签、应治尽治，初步建立起防止因病致贫返贫的“及时发现、精准救治、有效保障、跟踪预警”工作机制，累计使近1000万因病致贫返贫贫困户摆脱贫困，探索创造出破解因病致贫返贫难题的中国经验。

全面核实。组织动员全国80多万名基层医务人员，逐户、逐人、逐病核实，全面摸清贫困人口患病情况，为每一位贫困患者建立工作台账。

全员参保。配合医保部门落实参保财政补助政策，将农村贫困人口全部纳入城乡居民基本医保、大病保险、医疗救助制度，实行倾斜性支付政策和县域内住院先诊疗后付费、一站式结算，有效减轻贫困人口医疗费用负担。

精准救治。针对大病，按照“定临床路径，定定点医院，定单病种费用，定报销比例，加强责任落实，加强质量管理”的原则，实施专项救治，救治病种逐步扩大到30种。针对慢病，重点对高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍等4种慢性病患者优先落实家庭医生签约服务，给予定期随访、用药指导、健康咨询等规范管理。针对重病，对经三重制度综合保障后，负担依然较重的大病、重病患者，指导地方政府进一步采取补充保障措施，予以兜底保障。截至目前，已分类救治1900多万名贫困患者。（下转第2版）（上接第1版）

动态监测。建立健康扶贫信息系统，对贫困人口患病情况和治疗、保障情况实行动态监测，组织基层健康扶贫队伍及时核实并跟踪落实健康扶贫政策。

推动健康扶贫关口前移

预防是最经济最有效的健康策略。“十三五”期间，健康扶贫坚持预防为主，聚焦重点地区、重点人群、重点疾病，强化重大疾病综合防控和重点人群健康改善，深入推进健康促进和健康教育，努力提升贫困人口健康素养，让贫困人口少生病、少生大病，从源头上遏制因病致贫、因病返贫。

在重大疾病综合防控方面，针对影响人民群众健康的传染病、地方病、慢性病等重大疾病，制定《遏制结核病行动计划》《重点地方病防治三年攻坚行动方案》《全国包虫病等重点寄生虫病防治规划》，防治结合，统筹推进。实施尘肺病防治三年攻坚行动，努力遏制因尘肺病导致的因病致贫返贫。加强重大慢性病防控，针对贫困地区健康人群、高危人群和患者三类群体，加强健康教育、早期筛查干预和健康管理，肿瘤早诊早治率明显提升。

在“三区三州”等深度贫困地区，将西藏和四省涉藏州县包虫病，新疆和云南省怒江州、甘肃省临夏州结核病，四川省凉山州艾滋病作为健康扶贫攻坚重点，一地一策、一病一方，实行综合防治。

在妇女、儿童和老年人健康改善方面，深入实施农村妇女“两癌”检查、贫困地区儿童营养改善、贫困地区新生儿疾病筛查等妇幼公共卫生项目，率先在贫困地区实现全覆盖，累计惠及超过2亿人次。试点推进贫困地区婴幼儿照护项目，探索适合贫困地区的照护服务模式并逐步推广。加强建档立卡失能贫困老年人照护，全面开展核查，确认62.7万名失能贫困老年人，落实家庭医生签约服务59万人，集中供养3.6万人，提供临时救助9.8万人。

在爱国卫生运动和健康促进方面，针对重点人群、重点疾病、主要健康问题和健康危险因素持续开展健康教育，通过健康讲座等多种方式普及健康知识。结合健康城市、卫生县城（乡镇）、城乡环境卫生整洁行动等工作，努力改善影响健康的经济、社会、环境等因素。

经过努力，贫困地区艾滋病高发态势得到全面遏制，结核病、包虫病危害得到全面控制并逐步消除，取得历史性成就。

数说

成效1：贫困群众常见病、慢性病基本能就近获得及时诊治

数据1：历史性地消除了农村贫困地区乡村两级医疗卫生机构和人员“空白点”，实现了832个贫困县每个县至少有1家公立医院，其中811个县至少有一所公立医院达到二级医疗机构服务水平，每个乡镇都有一个卫生院、每个行政村都有一个卫生室并配备合格医生。

成效2：一地一策、一病一方，实行综合防治

数据2：截至2019年年底，西藏自治区人群包虫病患病率下降至0.24%，较2017年下降73.91%；四川省凉山州艾滋病抗病毒治疗覆盖率从48.81%提升至93.86%，治疗成功率从65.63%提升至91.31%。（记者 赵星月）