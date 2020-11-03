在疫情防控中完善公共卫生服务体系建设

编者按

在此次疫情防控行动中，我国有效遏制了本土疫情,取得了抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果，这其中，公共卫生服务体系发挥了重要作用。建立、健全公共卫生服务体系对人民群众生命和国家社会稳定发展极为重要，本文作者提出，进一步健全公共卫生服务体系应完善新时期公共卫生机制建设，构建医防结合的卫生服务体系，加强公共卫生人才队伍建设。

2020年初，新冠肺炎疫情暴发，至今在全球范围内，累计确诊人数已超4000万人，已经导致超百万人死亡。这次疫情既是经济社会发展的挑战，也是公共卫生服务体系改革与完善的重要契机，而改革与完善公共卫生体系不仅有利于人民群众生命健康，对整个社会发展也具有重大意义。

我国公共卫生服务体系建设的重要成就

公共卫生是以保障和促进公众健康为宗旨的公共事业，就医学分类而言，公共卫生具体是指针对社区或社会的措施，它有别于在医院进行的、针对个人的临床医疗措施。公共卫生包括疫苗接种、健康宣教、卫生监督、疾病预防和疾病控制，各种流行病学手段等，可见，公共卫生服务的主要功能、主要内容及其公共产品的属性决定了政府主导的必要性。

自新中国成立，尤其是新世纪医疗体制改革以来，我国建立了以政府为主导、以社区为主体的广覆盖的公共卫生服务体系，推进基本公共卫生服务均等化，为全体居民免费提供包括疫苗接种、健康教育、妇幼健康管理、慢性病管理等服务。应该说，我国的公共卫生服务体系在保障全民健康、提升健康水平上起到了关键作用。2003年SARS疫情暴发后，中国便建立起了世界领先的传染病网络直报系统，并建设了突发公共卫生事件指挥体系等。自2009年国家基本公共卫生项目实施以来，我国妇幼健康水平提高、公平性改善、慢性病负担缓解，公众健康水平有了显著提高，公共卫生服务的公益性得到了充分发挥。

在此次疫情防控行动中，我国以“非医疗干预”手段为主的防控举措，有效遏制了本土疫情,取得了抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果。这其中，公共卫生服务体系发挥了重要作用，做出了巨大贡献，奋战在前线的医护人员和公共卫生从业人员成为了整个社会的守护者。以社区基层为基础的公共卫生服务体系在本次疫情防控中充分体现出精准高效、动员迅速的优势，在全国范围内构建了史无前例的大规模公共卫生应对防控体系，对我国疫情防控所取得的阶段性成效起到了关键性作用。

公共卫生服务体系建设仍有提升空间

公共卫生服务体系在对我国疫情防控起到关键性作用的同时，也存在进一步提升的空间。

首先，公共卫生和临床医疗之间资源配置存在不均衡问题。这个问题长期存在，公众对临床医疗的需求更为显性和迫切，而公共卫生服务一方面是“防患于未然”，另一方面，社会效益回报期较长，因此公共卫生获得的重视程度和资源配置处于相对弱势，甚至处于边缘地位。我国现行的医疗服务模式还是以医疗机构为主导，长期以来，尽管各级政府公共卫生支出绝对数始终在增长，但增长速度持续低于财政支出的增长速度，占财政总支出的比重事实上呈下降趋势。公共卫生投入不足，最关键还是观念问题，重治轻防的思想下，公共卫生支出往往被视为一种福利性消费和财政负担，而没有当作是人力资本性投资，就会带来在人财物等资源配置上，公共卫生部门难以获得足够的重视。

其次，公共卫生服务体系人才缺口较大，人才队伍发展乏力。公共卫生服务体系待遇低，人才外流较为严重。2009年~2018年间，疾病防控系统从业人员减少4.5%，尤其是社区卫生服务中心和乡镇街道卫生院等基层机构人员流失较为严重，其直接后果，是各级公共卫生机构防控重大风险的能力普遍不足。本次疫情初期，全国各地医疗技术人员驰援武汉，在一定程度上凸显了地方公共卫生人力资源的短板。

其三，公共卫生服务体系的应急处置能力和协调性不足。突发性公共卫生事件预防与控制是一项复杂的系统工程，需要各级政府部门之间、政府与社会公众之间进行有效互动交流，这对地方政府的治理能力和治理水平现代化提出了新要求，特别是应对突发公共卫生事件的能力更面临着时代考验。我国的医疗系统和公共卫生系统之间的协调和配合存在一定的缺陷，公共卫生机构、医疗机构分工协作协同性不强，缺乏联通共享；疾控的权责界定模糊以及疾控和地方政府之间的关系不清，这严重影响到我国的疾病控制中的应急处置能力和效率。

进一步提升公共卫生服务体系建设的建议

建立、健全公共卫生服务体系对人民群众生命和国家社会稳定发展极为重要，据此，笔者提出以下几点建议。

首先，化危为机、完善新时期公共卫生机制建设。2003年SARS疫情暴发后，中国便建设了突发公共卫生事件指挥体系等。但如何发挥系统的效率更需要制度设计，这远比技术平台的搭建要困难。公共卫生服务体系建设实践应以保障和促进健康为出发点，以立法的形式明确相关部门或机构的公共卫生职能，从而保证国民的基本健康权利。在公共卫生服务体系管理上，逐步建立跨部门、跨区域的管理体制与协调机制；只有予以技术系统参与决策的权力，才能对突发公卫事件做出更好的响应和及时行动。

其次，构建医防结合的卫生服务体系。从“大健康、大卫生”的视野出发，应发挥政府主导作用，促进医疗卫生机构之间的医防结合；更好认识大医院与基层医疗的互助和制约关系，处理好医院和社区卫生机构之间的分流合作机制；要做好医疗机构和疾控之间的配套和衔接，加强公共卫生能力建设。应根据医学模式的转变，改革当前的医学教育方式，调整医学教育结构，增加相关学科知识，积极组织多学科、跨专业的交流与协作，使广大医学专业学生均能了解、掌握疾病预防控制与临床医学基本知识和技能，特别是掌握传染病防控知识。

其三，加强公共卫生人才队伍建设。加强公共卫生人才队伍建设，一要“留住人才”，需要改革公共卫生领域的薪酬机制，使从业人员的经济收入与其创造的社会价值和技术劳务价值相匹配；二要“用好人才”，要实现公共卫生人力资源的合理配置，优化公共卫生人力结构，引入公共卫生服务人员激励机制，提高公共卫生队伍的整体素质；三要“培养人才”，建立公共卫生与临床医学复合型人才培养机制，体现真正的防治结合、预防为主的卫生工作方针。

每个人都要面对公共卫生的挑战，人人都能分享公共卫生的成就。完善公共卫生服务体系的建设，做到防患于未然，才能确保人民健康安全，确保社会经济正常发展。（中国人民大学社会与人口学院副院长、教授 宋月萍）