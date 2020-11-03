从家庭开始，告别“小胖墩”

近年来，我国儿童青少年超重肥胖率呈快速上升趋势，已成为威胁儿童身心健康的重大公共卫生问题。我国第四次营养健康调查报告显示，全国6~17岁儿童和青少年肥胖率10年增长了2倍，达到5300万。2017年发布的《中国儿童肥胖报告》显示，如不采取有效干预措施，预计到2030年，我国0岁至7岁肥胖儿童数量将增至664万，7岁及以上超重肥胖儿童将增至4948万。近日国家卫健委等6部门联合出台了《儿童青少年肥胖防控实施方案》，对遏制“小胖墩”流行提出了具体防控目标和实施举措，值得关注和期待。

“小胖墩”为何频发？营养不均衡和身体活动不足是两大主因。要防控“小胖墩”，不仅要遵循“管住嘴、迈开腿”的健康规律，更需要包括家庭、学校、政府、医疗卫生机构及社会的多方合力。

家庭是孩子的第一所学校，家长更是儿童健康的第一责任人。家长首先要走出认知误区，充分认识孩子超重肥胖的危害。许多家长受“生个大胖小子”“胖乎乎就是身体棒”“蹿个儿时就会瘦下来”等传统认知的误导，对“小胖墩”缺乏警惕。其实，儿童青少年期肥胖不仅会引起内分泌、呼吸、心血管及生殖系统疾病，还会对孩子心理、精神和行动带来不利影响，会影响其一生健康。

其次，家长要提高自身健康素养，为孩子合理选择、搭配和烹调食物，保证其营养均衡和食物多样性。同时教育儿童不挑食、不偏食，学会合理选择零食和科学搭配饮食，不喝或少喝含糖饮料等。

第三，家长要注重培养孩子体育锻炼的兴趣和习惯，积极引导孩子快乐运动，并成为孩子日常运动的监督者与陪练者。同时督促孩子减少使用电子产品时间，保证孩子有充足睡眠。

学校作为孩子的成长乐园，防控“小胖墩”也责无旁贷。学校要充分关注学生的膳食结构和体育锻炼，保证新鲜蔬菜水果、粗杂粮及适量鱼禽肉蛋奶等均衡营养食物供应。严格落实国家体育与健康课程标准，教师不得“拖堂”或提前上课，保证学生课间休息和适当活动。

政府部门和医疗卫生机构也当从自身职能和职责出发，为减肥降重“从娃娃抓起”做好引领与服务等。如应加强规范儿童食品标签标识和广告宣传，在食品标签特别是儿童食品标签上应做到更精细化、直观化，不妨对食品设置红绿灯营养标签，或直接在食品包装上对“有害”成分特别是脂肪、盐、饱和脂肪酸和糖等进行强制性警告等。医疗机构也应进一步加强儿童青少年体重管理和肥胖儿童干预等。

“身体是革命的本钱”，没有好的身体，漫漫人生何谈学习和工作。愿家长和学校从学业竞争的一池一城中走出来，为孩子创造更健康的氛围，别让孩子成为“小胖墩”。我们也期待遏制“小胖墩”流行早日成为社会共识和全民自觉行为，尽早实现儿童青少年超重肥胖零增长的愿景。（项丹平）