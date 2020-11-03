当心孩子也会“过劳肥”

过劳肥近年来常被提及，是指由于工作压力大、饮食不规律、越繁忙反而越容易变胖。什么导致了过劳肥？调查显示，“长时间坐着，缺乏运动”排在首位，其次是“饮食不规律”，第三是“每天都很累，没精力和时间运动”。

用这些原因来解释儿童青少年肥胖也很贴切。2016年中国青少年体育锻炼与健身情况调查显示，中国青少年儿童所需的日常体育锻炼容量，远没有达到能维持身体体质健康的水平，同时体测评分与在校年级数成反比关系，随着年级上升，学生身体素质在不断下降。而据我国第四次营养健康调查报告显示，全国6~17岁儿童和青少年肥胖率在10年时间里增长了2倍，达到5300万。

缺乏体育锻炼且每天睡眠时间不足9小时是很多青少年肥胖的成因。研究显示，睡眠时间少于6小时，肥胖发病率会显著上升；学业压力和其他心理问题会影响食欲，有些孩子往往会以多食、暴食来舒缓压力。同时，因为课业负担重，缺少课后自由支配时间，而学校本应安排的体育课被挤占情况也时有发生，使孩子更缺少运动机会，长此以往便失去了运动的能力与爱好，这与成人的“过劳肥”何其相似。（明文）