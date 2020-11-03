当心孩子也会“过劳肥”
过劳肥近年来常被提及，是指由于工作压力大、饮食不规律、越繁忙反而越容易变胖。什么导致了过劳肥？调查显示，“长时间坐着，缺乏运动”排在首位，其次是“饮食不规律”，第三是“每天都很累，没精力和时间运动”。
用这些原因来解释儿童青少年肥胖也很贴切。2016年中国青少年体育锻炼与健身情况调查显示，中国青少年儿童所需的日常体育锻炼容量，远没有达到能维持身体体质健康的水平，同时体测评分与在校年级数成反比关系，随着年级上升，学生身体素质在不断下降。而据我国第四次营养健康调查报告显示，全国6~17岁儿童和青少年肥胖率在10年时间里增长了2倍，达到5300万。
缺乏体育锻炼且每天睡眠时间不足9小时是很多青少年肥胖的成因。研究显示，睡眠时间少于6小时，肥胖发病率会显著上升；学业压力和其他心理问题会影响食欲，有些孩子往往会以多食、暴食来舒缓压力。同时，因为课业负担重，缺少课后自由支配时间，而学校本应安排的体育课被挤占情况也时有发生，使孩子更缺少运动机会，长此以往便失去了运动的能力与爱好，这与成人的“过劳肥”何其相似。（明文）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn