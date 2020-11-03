天津出台“互联网+”医疗服务医保支付管理办法

新华社天津11月1日电（记者周润健、张建新）当前，天津市互联网医疗机构数量在不断增加，对满足参保患者诊疗起到积极作用。为规范天津市定点医疗机构开展互联网诊疗服务医保管理行为，做好天津市“互联网+”医疗服务医保支付管理工作，天津市医保局近日印发《天津市“互联网+”医疗服务医保支付管理办法（试行）》，管理办法从11月1日起执行。

管理办法规定，公立医疗机构依法合规开展满足医学基本需求的“互联网+”医疗服务项目，实行政府指导价，按不超过政府部门公布的价格标准收取服务费用；在满足医学基本需求的基础上，改善生活品质、提升就医体验等非基本需求的项目，以及非公立医疗机构依法合规开展的“互联网+”医疗服务项目，实行市场调节价。

依照办法，设立“互联网＋”医疗服务价格项目应符合以下基本条件：应属于卫生行业主管部门准许以“互联网＋”方式开展、临床路径清晰、技术规范明确的服务；应面向患者提供直接服务；服务过程应以互联网等媒介远程完成；服务应可以实现线下相同项目的功能；服务应对诊断、治疗疾病具有实质性效果。

管理办法明确，定点医疗机构为参保患者提供的互联网诊疗服务，应在其线下实体医疗机构诊疗科目范围内，不得超出其互联网诊疗科目范围，仅限能够在线独立完成的常见病、慢性病复诊。定点医疗机构为参保患者提供的互联网诊疗服务限定医保支付病种，符合医保支付病种范围的，医保基金按规定支付。