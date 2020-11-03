烟台一肉食店冷冻食品阳性？警方：散布谣言者被行拘
中新网11月2日电 据山东烟台市公安局莱山分局官方微信消息，10月31日，有网民在微信群发布“莱山区绿色家园附近肉食店检测出冷冻肉食品新冠病毒呈阳性，已排查出密切接触者1700多人”等内容。对此，莱山区警方迅速展开调查，查获散布谣言者丁某(女，64岁)。经审查，该人对散布谣言扰乱公共秩序的违法行为供认不讳，莱山警方依法对丁某处以行政拘留处罚。
莱山区警方表示，网络不是法外之地，对于编造、散布谣言，扰乱公共秩序的行为，公安机关将依法查处，希望广大网民不造谣、不信谣、不传谣，共同维护良好的网络环境和社会秩序。
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