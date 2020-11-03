医保局：推进“互联网+”医疗服务医保支付

本报北京11月2日电 （记者叶紫）国家医疗保障局近日发布《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》，提出优先保障门诊慢特病等复诊续方需求，提升长期用药患者就医购药便利性。在“互联网+”医疗服务规范发展以及医保管理和支付能力提升的基础上，稳步拓展医保支付范围。今年年底前各统筹地区医保部门要制定本地“互联网+”医疗服务医保支付管理办法。