第三代杂交水稻早晚两季实现亩产超1500公斤
本报长沙11月2日电 （记者何勇）11月2日，湖南衡南双季晚稻试验示范基地传来消息：由袁隆平院士团队培育的第三代杂交水稻“叁优一号”测产结果公布，晚稻平均亩产达到911.7公斤。加上今年7月测得的早稻平均亩产619.06公斤，意味着第三代杂交水稻早晚双季稻达到1530.76公斤，平均亩产突破1500公斤，再创历史新高。
由“杂交水稻之父”袁隆平院士专家团队培育的杂交水稻目前已经历3代， “叁优一号”是其优良品种。湖南杂交水稻研究中心研究员、第三代杂交水稻项目主持人李新奇介绍，第三代杂交水稻与普通水稻差异相比，抗早衰性强、穗粒多、抗倒伏性更好。“叁优一号”还表现出非常好的抗低温性能。
第三代杂交水稻，普通农民能不能驾驭？湖南杂交水稻研究中心栽培生理生态室主任李建武说，从播种到收获，他们只去过试验田两次，这和过去有专门团队长期驻地指导完全不同，试验田施肥打药、田间管理都是由农户组织人员实施。
《 人民日报 》（ 2020年11月03日 06 版）
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