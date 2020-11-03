新疆克州阿克陶15名无症状感染者均与喀什疏附县疫情相关联

中新网乌鲁木齐11月2日电 (记者 孙亭文 赵雅敏)新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府副秘书长黄健2日晚间通报称，目前，已基本掌握15名无症状感染者活动轨迹，对排查出的所有密切接触者、密切接触者的密切接触者及一般接触者等风险人群，均已落实管控措施。相关流调初步结果显示，该州阿克陶县15名无症状感染者均与喀什疏附县疫情相关联，流行病学呈现高度一致。

当日晚间，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开第七场新闻发布会，通报新疆疏附县、阿克陶县最新新冠肺炎疫情和疫情防控工作情况。

黄健称，阿克陶县喀热开其克乡和皮拉勒乡发现15名无症状感染者后，克州立即组织流调工作组前往阿克陶县，在新疆专家组的指导下开展流调工作，准确掌握无症状感染者及密接人员的活动轨迹，严格落实管控措施。

据介绍，克州根据本地核酸检测能力，按照先重点、后一般的原则，合理调配检测力量，严格把控采样和实验室检测质量，全力高效开展核酸检测工作，坚决做到不漏一户、不落一人。阿克陶县坚持“全覆盖、无死角、无盲区、无空白”原则，组织各乡镇、村(社区)专门消杀队伍，立即开展全方位公共环境消杀工作。对无症状感染者、密接人员等重点人群活动场所和阿克陶县喀热开其克乡和皮拉勒乡及周边10公里范围的重点区域进行人员流动管控和全面环境卫生消杀，加强各村内环境消杀和清洁卫生，大力宣传疫情防控知识，引导群众做好科学防护。

克州卫健委党组书记王良森在新闻发布会上通报阿克陶县最新疫情和核酸检测情况称，11月1日24时至2日18时，克州阿克陶县无新增确诊病例和无症状感染者。

据他介绍，喀什地区疏附县疫情发生后，由于克州阿克陶县、阿图什、乌恰县与疏附县交界，克州第一时间启动应急预案，及时开展全员免费核酸检测工作，截至10月27日，完成第一轮全州全员免费核酸检测，结果均为阴性。

他说，为最大限度降低病毒传播风险，在第一轮全员核酸检测的基础上，克州于10月30日起，启动第二轮全员免费核酸检测。截至10月31日18时，阿克陶县首先完成第二轮全员核酸检测工作，阿克陶县与疏附县相邻的喀热开其克乡和皮拉勒乡新增无症状感染者15例，全部为接受隔离医学观察人员，其余人员核酸检测结果均为阴性。截至11月2日12时，克州第二轮全员核酸检测全部完成，除阿克陶县喀热开其克乡和皮拉勒乡10月31日筛查出的15例无症状感染者外，其余人员检测结果均为阴性。

王良森说，为迅速有效切断传播途径、消除疫情传播风险，克州于11月1日起对阿克陶县开展第三轮全员免费核酸检测。截至2日18时，核酸检测结果均为阴性。