养阴润燥！秋冬喝话梅小吊梨汤
推荐：广东省中医院临床营养科
主要功效：养阴润燥
推荐理由：秋燥明显人群，秋冬汤水。
材料：雪花梨1个，银耳半朵，话梅2粒，冰糖适量（1人量）
烹调方法：
银耳提前一小时泡开，梨子用盐搓洗，洗净后削皮切小块，梨皮备用；把材料洗净，瘦肉切片。将梨皮和梨核放入锅中，加入清水1000ml，大火烧开转中火5分钟，然后取出梨皮和梨核，加入梨肉、话梅和银耳。大火烧开后转小火30分钟，根据口味加入冰糖，继续炖煮5分钟即可。
汤品点评：
今年和往年相比，气温降得更早更快一些，秋燥也表现更明显。这种时候，养阴食材如雪梨、雪耳、无花果一类又能大显身手了。其中冰糖炖雪梨是经典秋冬甜品，但对于不太爱吃甜的人群来说常喝有点腻，今天给大家推荐一款甘酸热饮——老北京话梅小吊梨汤。
小吊梨中的“吊”其实是指北京人用的一种容器，和壶有些类似，并不是梨子品种。这款汤水小编建议大家选用河南雪花梨最佳，清心润燥、止咳生津的药用价值最强，没有的话可以用秋梨中常见的黄冠梨。煮梨汤好喝又好看，梨子皮记得不要扔掉，这是煲出金黄色汤水的关键。话梅是梨汤中画龙点睛的一味，应该选用原味话梅。秋冬午后，煲上一壶话梅梨汤，清甜可口，润到入心。
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