流感疫苗能否防新冠 专家这样说

“流感疫苗是不能防新冠病毒感染的，它跟新冠疫苗完全是两回事儿。”CDC国家流感中心主任王大燕明确表示，流感疫苗仅针对流感病毒，不仅不防新冠，对其他的有类似症状的呼吸道传染病也没有预防效果。

但接种流感疫苗却也会间接为抗击新冠疫情打支援，又是为什么呢？11月1日—2日，2020世界流感大会期间，传染病防控专家为公众一一解读。

流感疫苗防不了新冠病毒

“要跟老百姓澄清一下，流感疫苗只能防流感。”王大燕特别强调，新冠病毒和流感病毒是完全不一样的。

流行性感冒（流感）是由流感病毒引起的，新冠肺炎是由新冠病毒引起的。

两个虽然都是病毒，但差别可以说是十万八千里，组成两种病毒的基因和蛋白质差异巨大。王大燕解释，新冠病毒的核酸是一个大的基因组，只有一条链、很长；流感的基因组则是8个片段。

如果不好记，可以理解为：新冠病毒像“独立大件配送”，而流感病毒则是“拼单配送”。“拼单”就会有各种组合，据资料记载：1957年流行的亚洲流感病毒(H2N2)基因的8个节段中有3个是来自鸭流感病毒，而其余5个节段则来自H1N1人流感病毒。

病毒的截然不同，决定了疫苗的截然不同。流感疫苗大部分为灭活疫苗，原材料是大量人工培养的流感病毒，使它们失去活性，经过严格生产、检定等流程生产出疫苗。新冠疫苗中的灭活疫苗原理相同，原材料是人工培养的新冠病毒。

重点来了：依据两个截然不同的病毒分别生产出来的灭活疫苗完全没有“共享”的可能。

打流感疫苗少得新冠？可能有3个原因

接种流感疫苗也会间接为抗击新冠疫情打支援，为什么呢？中国医学科学院北京协和医学院研究员、群医学及公共卫生学院执行副院长冯录召给出三大原因。

“流感和新冠都是呼吸道传染病，它们的症状很接近，早期没有办法鉴别诊断，要去医疗机构就诊，如果同时有新冠患者的话，也增加了感染新冠的风险。”冯录召说，从另一个角度说，接种流感疫苗可降低在公共场所、在医疗机构获得新冠感染的风险。

此外，如少有发热患者，相关机构就不需要按照新冠疑似病例去处理，并进行相应的管理工作，所以实际上是减轻医疗机构就诊或者住院的负荷。

往年没有新冠疫情的情况下，在冬春季，医疗机构也经常满负荷运转，所以减少流感的发病对医疗体系有一个很好的保护作用。

早期的研究也表明，流感病毒和新冠病毒存在共同感染的情况，而且双方协同作用会导致重症比例增加。从个体的角度预防流感，防止共同感染的发生，降低一旦感染后可能转重症的风险。

划重点！接种流感疫苗，一是“不用被迫去医院”，能减少在医疗机构被感染的风险；二是“不添负担”，助力维护公共卫生防护体系、医疗体系的平稳运行；三是“不怕一万就怕万一”，避免流感新冠共感染转重症。

流感季正“预热”，其实这一招最管用

2020世界流感大会期间，传染病防控专家带来很多新消息和小提示。

1.一些其他呼吸道传染病的小流行也不容忽视。王大燕表示，国庆节前后有一些人感冒，但并不都是流感，有的是鼻病毒造成的，也有的是细菌造成的。

2.流感活动当前比较低。王大燕表示，今年的流感疫情目前处于低位。一个数据可以给出更具体的情况，近期各地流感监测网络实验室每周检测8000多份流感样病例样本，只有3—5份检测出流感病毒。

3.流感季尚未开始，仍需保持好的卫生习惯、社交习惯。按照往年的经验，流感活动一般11月份开始慢慢上升，到12月份就会有明显的增加，1月份左右会有一个高峰，之后再慢慢下降。

“目前流感活动比较低，一个很重要的原因是大家做好了防控工作。”王大燕说，“社会疫苗（如勤洗手、戴口罩、保持距离）”等措施不光对流感、对其他呼吸道传染病的防控也非常有效。