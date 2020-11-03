深圳消委会称“薯片致癌物超标”说法欠妥

近期，深圳市消委会开展薯片中外对比比较试验，其中董小姐、盐津铺子和三只松鼠的薯片被检出2A类致癌物丙烯酰胺含量超过2000μg/kg，而欧盟设定的基准水平值为750μg/kg。此事迅速引发消费者关注。

11月2日下午，深圳市消委会发微博表态称，结果发布后，网络上出现不少类似“XX知名品牌检出致癌物超标”的报道及转载标题，此类话题及内容说法有失妥当，易对消费者造成误导。

测评：15款薯片部分丙烯酰胺含量高

深圳市消委会表示，此次比较试验的样品选取了油炸型薯片和焙烤型薯片，共计15款（进口油炸型薯片、国产油炸型薯片以及焙烤型薯片各5款）。

15款薯片样品理化指标、微生物指标、重金属污染物及抗氧化剂均符合标准要求。4款薯片样品“高钠”（高盐），进口油炸型薯片普遍钠（盐）含量更高。13款薯片样品“高脂”，油炸型薯片的脂肪含量约为焙烤型薯片的1.5倍。15款薯片样品能量均值为514kcal/100g，若每人每次摄入100g薯片，约慢跑72分钟才能消耗。

除了上述指标外，深圳市消委会表示，检测发现焙烤型薯片2A类致癌物丙烯酰胺平均含量（3441μg/kg）高于油炸型薯片（547μg/kg）。其中，盐津铺子的薯惑焙烤薯片醇香原味、三只松鼠的原味脆薯和董小姐的清食薯片情怡原味三款薯片的丙烯酰胺含量超过了2000 μg/kg。

三家企业：称产品符合国标要求

对此，北京青年报记者以消费者的身份咨询了上述三家品牌官方旗舰店客服。

盐津铺子表示，目前，我国并无食品中丙烯酰胺含量限量的食品安全标准，并表示自己的产品是安全的。

三只松鼠官方随后于11月2日下午在其微博回应称：“我司原味脆薯产品符合国家食品安全标准”，“目前检测出的丙烯酰胺含量，在正常食用休闲食品范围内不足以造成对人体危害。”三只松鼠表示，如消费者仍对该产品有疑虑，公司承诺随时退货退款。

董小姐薯片的品牌方浙江小王子食品有限公司发布说明函表示，公司严格执行膨化食品的国家安全标准，确保提供给消费者合格的产品。

截至发稿时，上述品牌的相关产品仍在电商平台正常销售。

深圳消委会：“丙烯酰胺超标”说法不正确

在“薯片被检出致癌物”成为微博热搜之后，11月2日下午，深圳市消委会也出面进行了回应。深圳消委会表示，结果发布后，网络上出现不少类似“XX知名品牌检出致癌物超标”的报道及转载标题，此类话题及内容说法有失妥当，易对消费者造成误导。

在日前深圳市消委会发布的《薯片比较试验报告》中，显示有些品牌薯片中的“丙烯酰胺”含量超出欧盟规定的基准水平值，但欧盟规定的基准水平值是“绩效指标”，而非“安全限量指标”。因此“丙烯酰胺超标”的说法是不正确的，已背离比较试验报告本意。

深圳消委会表示，高淀粉类食品在高温处理时，就有可能形成“丙烯酰胺”，但各位吃货朋友也不必过于紧张，请理性对待。此前，深圳消委会还表示，由于国内外现在均无制定丙烯酰胺在食物中的限量，因此丙烯酰胺含量只能由生产商自行采取措施控制。本次15款薯片样品的丙烯酰胺控制水平差异较大，尤其是焙烤型薯片。生产商应采取有效的缓解措施，如改良加工工艺或选用国标允许使用添加剂等，降低薯片中丙烯酰胺的含量。消费者应尽可能避免连续长时间或高温烹饪淀粉类食品，合理营养，平衡膳食，不要过量摄入煎、炸、焙烤淀粉类食品。文/本报记者 张鑫