张秀然，女，汉，大专，1974年9月

工作单位：张秀然诊所，从事医生工作24年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

张秀然，毕业于西安医科大学临床医疗系，1996年7月被分配到陕西省秦峰航空液压公司职工医院工作，2000年考取执业医师资格证书，2004年考取儿科主治后辞职自主创业，开办张秀然诊所。因为身处山区工作，亲眼目睹山区孩子就医条件，往往小病因得不到好的治疗而拖至重危病。我下决心为山区的百姓做一点点实实在在的事情，让孩子们远离输液和抗生素。

我一个西医大夫又去学中医适宜技术和中医理论，不辞辛苦地去北京，上海，郑州，杭州，西安等各大中医医院学习，秉承绝色治疗理论，怀揣“以人为本”的医者仁心，以自然之道，养自然之身。和每一个孩子家长互留联系方式，重症患儿我会24小时随访，危重病人我会开车亲自护送到上级医院直到孩子安全为止，孤寡老人我会免费治疗。他们感激之情无以言表，就送一面面锦旗致谢！兢兢业业，二十余载获得当时百姓的赞赏与信任，把我当成她们的亲人与朋友！

2020年初，突如其来的一场新冠病毒，让很多家庭在恐惧中度日如年。不能上武汉支援工作，我在家利用手机，在线上在群聊里给大家讲解新冠病毒的预防和居家调养知识，还在家做一些膏方免费分发给大家，并向汉中市红十字会捐款及抗疫物资，获得红十字会颁发的抗疫证书。

“一花一世界，一树一菩提”对生命的尊重和敬畏，是我始终不渝的坚守；凭良心做人，靠技术立身，汲医家精华，继往圣绝学，是我的价值与追求。让更多的人因为认识我更加健康，是我毕生的愿望！

春华秋实，踏歌而行。我将成为祖国的中医文化倡导者！