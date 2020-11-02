陕西省：杨园园
杨园园，女，汉，本科，出生年月 1982年9月
工作单位：杨园园妇科诊所，从事医生工作12年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
杨园园出生于瓦窑堡。其父在当地是家喻户晓的基层医生，在父亲救死扶伤，治病救人的思想熏陶下，深知基层患者看病难，看病贵的社会问题。立志成为一名扎根基层，服务基层的好医生。
2002年杨园园如愿考入陕西省医学高等专科学校。她努力学习，刻苦钻研，品学兼优，连续三年获得“三好学生”称号及奖学金，2006年毕业后师从汉中市著名妇科专家张丽萍及杨秋莲教授。并于2007年在当地如愿开设一家杨园园妇科诊所。在临床工作中，把所学知识积极的应用到实践中，治疗技术上积极进取，积累了丰富的临床经验。至今已有14个年头。
杨园园医生从事的是妇科专业。每天接诊六七十人次，工作量巨大。周围市县有些患者，更是不辞辛苦驱车前来，口碑极好。
杨园园在工作中耐心细致，热心负责，关心体贴。把患者当朋友当亲人。多年的临床经验让她成为一位医术精湛，家喻户晓的好医生。
让患者易看病，看得起病！是杨园园医生职业生涯的座右铭。她经常说：大医院的专家好，但是人不能生病就去大医院吧！做好基层医疗服务既能解决患者看病难，看病贵。又能缓解大医院的就诊压力。医者仁心，只要做好本职，虽在基层，同样大有作为。
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