贵州省遵义市桐梓县：周健

周健，汉，大专，1981.12.10

工作单位：桐梓县新站镇旧城村岔溪口卫生室，从事医生工作19年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

本人于2000年7月毕业于贵阳中医学院学校，毕业后于2001年参与基层医疗卫生工作，至今在基层医疗行业从事近20年，现任桐梓县新站镇旧城村卫生室的乡村医生。18年如一日，走街串巷，默默奉献，特别是2018年精准扶贫我们家家户户，困难户，老年人做健康体检，办理相关医保，免费量血压，血糖，及时解除患者病痛，被当地老百姓誉为健康的~保护神！，在平凡的岗位上做出了不平凡的业绩，先后被桐梓县新站镇卫生院评为年度乡村先进个人两次，~于2018年桐梓县新站镇卫生院荣获卫生和计生综合考核·三等奖，2019年参加最美基层好医生活动荣获一等奖。

近20年来不论春夏秋冬，不论白天黑夜，为村民们的健康，默默地无私奉献着，哪家有病人，一个电话过来，我立即上门诊疗，或者带患者到卫生院救治，如果遇到疑难杂症自我无法救治的，我想方法帮助病人转到镇卫生院，特别是在腊月的一个夜晚，村民韩红亮剧烈腹痛，到卫生院急诊，恰逢我本人加班，病人一出门就出现休克状态，根据多年行医经验，诊断为，阑尾炎，时间就是生命，我当机立断立即将病人送往镇卫生院进行救治，我也一直电话联系卫生院做好相关准备，也帮忙联系车辆，病人护送病人一同前往，经医生诊断为·急性阑尾炎，经过医生2个小时的手术，转危为安，我一颗悬着的心终于放下，默默的离开卫生院，到家已经是凌晨两点多。

基层医疗工作是一个平凡而独特的工作，面对的是一个个错综复杂的病情。这让我意识到医生不仅要医术高，更要懂得如何和他们沟通。对待患者和蔼可亲，态度良好，虽然有时候会遇到很多不理解的情况，而我们作为一名基层医疗工作者能做的就是宽容。每天接触很多患者的时候，我明白了人生最大的财富不是金钱而是生命和健康，而我们的职责就是捍卫老百姓健康生命。

每当治好每一个患者，看着家属脸上的笑容和听着他们一声声的道谢之声，一切的辛苦都不算什么，因为我们收获的不仅仅只有疲劳，还有说不出的感动和骄傲。我为我的职业感到自豪，我不会说漂亮的话，我只想在自己的工作岗位默默的坚持着，为需要我的每一位患者减轻他们的痛苦，带去我最真挚的问候。

最后，我只想对自己说。坚持当初宣读的誓言：尽心做好核实和登记和宣传改变传统观念，对于有困难的患者我会慷慨相助，让老百姓不花冤枉钱，落实到底。