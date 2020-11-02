贵州省道真自治县：郑维彬

郑维彬，男，仡佬族，大专，党员，1953.10.1

工作单位：道真自治县民心药堂.民心诊所，从事医生工作50年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1969－1980关坝大队合作医疗

1981－1993关坝乡卫生院院长

1994－2001旧城镇卫生院院长

2002－2004玉溪镇卫生院院长

2005－2006道真县民族医院院长

2007－2013道真县疾控中心

2014－2019道真民心药堂民心诊所

曾先后荣获省级优秀院长，市级先进劳模，省级科技进步奖，其事迹后被贵州日报，当代贵州，贵州民族报，遵义报，道真报，遵义卫生杂志，遵义卫生大型画册收藏，2016年度获最美基层好医生，自撰苦乐人生出版发行。

郑维彬，从医生至今50载，内外妇儿，中西结合，全科应诊，且经验丰富，医德高尚，擅长医药管理，创新理念超前。曾历任关坝乡，旧城镇，玉溪镇卫生院院长且为道真自治县名族医院创始人之一。在卫生事业单位中工作出色，成绩显著先后荣获省级优秀院长，市级先进劳模，县级科技进步奖，抗击非典先进奖，等特殊荣。其事迹先后载入《当代贵州》、《遵义卫生》、《遵义卫生50年》，还入载《贵州日报》、《贵州名族报》、《遵义日报》、《道真报》等。退休后自撰《苦乐人生》已出版发行，为追求筑梦名医，乃情寄岐黄，服务社会举善积德，仁爱救人，深受社会各界好评。于2017年6月荣获人民日报，人民网，健康时报，中国医药报，中国医师协会科学普及分会等组织推荐评选的全国100名“最美基层好医生”荣誉称号，实现了医学人生梦想，为道真卫生事业添砖加瓦，为基层医务工作者树立了光辉榜样。

对于2020年新冠疫情，这次疫情跟历史上历次疫情一样，是天灾。人类在天灾面前，开始都是惊恐的和束手无策的。任何国家，在天灾突然降临时，只要能尽力去做，就已经很不错了。中国政府在这次疫情中做得最好，这是公认的事实。本人也跟着党、相应国家的号召，疫情期间坚持为百姓免费提供抗病毒、提高免疫力的中药合剂。