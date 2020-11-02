贵州省六盘水市：赵庆菊

赵庆菊，女，彝族，中专，群众，1962年3月15日

工作单位：六盘水钟山区龙塘居委社区卫生服务站，从事医生工作34年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1981年实习，由于工作认真出色，不计个人得失，任劳任怨，深得同事和群众好评，1982年毕业，在水城人民医院上班一上就是十几年。

1998年，转到了农村上班，每天都坚守在自己的岗位上，任劳任怨，认真负责，喜得群众的认可。

赵庆菊，执业妇科医师，1981年卫校毕业，36年来，她一直从事于医疗行业，也在不断的探索、学习，接受时代带来的新变革，更好的服务于人民百姓。

在平凡的工作岗位上，夜以继日学习临床知识，刻苦勤奋钻研，尽可能多地学习和掌握医学知识，现在龙塘居委社区卫生服务站就诊，开设了多项疗法，直肠、雾化、贴敷等绿色疗法。精益求精，对一知半解的经常到卫生院、县医院虚心请教。由于个人的努力，先后取得了执业医师、药师资格证、中药师资格证、西药师资格证、营养师资格证、理疗师资格证等各项证书。

一日下午，接诊了六岁一个小孩，看诊时发现小孩已处于高热惊厥，于是赵医生就急忙给予退热、解痉、针刺人中、静脉输液等治疗。由于病情严重需要输注三瓶液体，他就一-直陪护到输液完毕，直至小孩病情好转才放心让其离开，类似这种情况，一年四季到头随时都可以碰到，就是凭着他过硬的医学功底，扎实的的业务技能，优良的服务态度，得到了各位村民的普遍赞誉，他看病时时为困难病人着想，治疗时尽量使用既便宜又能保证治疗。

2020年将会是人们心中抹不去的疤痕，随着春天的如约到来，冬天也开始离开了，不同以往的是，这次不仅是冬天的离开，它还连带着我们的英雄一起离开了。有多人永远沉睡在了2019年的冬天。2020年4月8日，武汉重新启动，带着春天的暖意，缓缓而来。通过这次疫情，让我真真切切的感受到了生命的脆弱，同时我也感受到了生命的伟大，全国人民众志成城，一同抗“疫”无数逆行者为我们搭起生命的桥梁。

将近四十年时间在基层的医疗卫生工作岗位上默默倾注了大量的精力和心血，守护着当地农民的健康，本人一定继续坚持了医疗事业，一定努力做人民健康的守望者。