贵州省：张飞
张飞，女，汉，中专，党员，1974年10月8日
工作单位：茶亭村卫生室，从事医生工作20多年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1981年～1987年就读于毕节市第七小学
1987年～1991年就读于毕节市第七中学
1992年～1996年就读于毕节市卫生技术学校
2012年～2016年就读毕节市卫生学校（函授）
2019年，参加中国民间中医医药研发开发协会中医诊所分会第一届，并成为会员，获得荣誉证书。
张飞，一名基层乡村医生，也是大家口中的“赤脚医生”。从事内，外，妇，儿科，但主要以老年人及小孩居多，每天面对着这两个弱势群体，一直兢兢业业，给予他们更多的关心和问候，行业20多年来，本着全心全意为患者服务，“急病人所及，想病人所想”，始终坚持“医者父母心”的原则，一如既往的服务于乡邻，对行动不便的患者，坚持上门服务，一年四季，不曾间断。对家庭困难的患者，体贴细致。因此，常常有乡亲们提着自家地里种的新鲜蔬菜和水果等到卫生室赠予我，不收下乡亲们还得生气，纯朴且美好，一直相信付出总会有收获。
基层医疗工作是一个平凡而独特的工作，面对的是一个个错综复杂的病情。这让我意识到医生不仅要医术高，更要懂得如何和他们沟通。对待患者和蔼可亲，态度良好，虽然有时候会遇到很多不理解的情况，而我们作为一名基层医疗工作者能做的就是宽容。每天接触很多患者的时候，我明白了人生最大的财富不是金钱而是生命和健康，而我们的职责就是捍卫老百姓健康生命。
每当治好每一个患者，看着家属脸上的笑容和听着他们一声声的道谢之声，一切的辛苦都不算什么，因为我们收获的不仅仅只有疲劳，还有说不出的感动和骄傲。我为我的职业感到自豪，我不会说漂亮的话，我只想在自己的工作岗位默默的坚持着，为需要我的每一位患者减轻他们的痛苦，带去我最真挚的问候。
工作之余，也在不断的学习，钻研业务知识，努力提高自己的服务技能，在平时工作中给病人治疗时以最经济实惠，高效的治疗方案解决患者的病痛。能口服就不打针，能打针就不输液，在自己的工作岗位上尽职尽责，展示出白衣天使应有的形象气质。
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