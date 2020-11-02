贵州省水城县：杨忠祥

杨忠祥，男，苗族，中专，中共党员，1966年5月

工作单位：水城县双水街道办卫生服务中心数字化预防接种门诊，从事医生工作34年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1986.08--1992.05就职于原水城县滥坝区医院；

1992.05--2002.01水城县董地乡卫生院院长；

2002.01--2005.02任水城县董地乡副乡长；

2005.02--2008.06任水城县董地乡大主席；

2004.05-2008.06人水城县董地乡工会主席；

本人于1986年毕业于贵州省六盘水市卫生学校。是一名地地道道的农村基层全科医生。毕业后被分配到原水城县滥垻区医院工作，那时候的区级医院的医疗条件还是比较差的，条件好的也仅仅只有一台老式X光机，其余的也就是“三大件”了（血压计、听诊器、体温表）。本人一上班就被分配到住院部，那时候的住院部是不分科室的，内外妇科儿全一起上，我们医院的的医疗设备也就是“三大件”，每接诊一个病人，全凭自己平时的工作经验和患者的主诉来确诊，因此误诊率还是比较高的，如一个腹痛的病人，如果没有明确的指针，是不敢给予止痛的，我在住院补一呆就是5年，在这5年里，历尽艰辛万苦。但是，我能当一名全科医生，也是在这5年中磨练出来的，那时候没有给医生配备护士，所有的医疗工作全是一个人做。做了整整5年。

五年后，因工作之变，本人又被调到防保组当任防保组组长。那时候的防保工作主要是培训、指导和督促乡村医生打好预防针，抓好传染病的管理等，那个年代，搞防保工作也是很辛苦的，首先没有交通工具和通讯设备。防保组有什么工作要安排，都是靠步行到几十公里外的村卫生室去安排，预防接种工作更难以开展，那时候人们思想对于预防接种的不够重视，对于预防针的认识也不够，认为预防针是绝孕针，所以每给一个孩子接种一次预苗，都要带着村卫生员到家中作大半天的宣传和精神工作。所以工作效率还是很低的，每天最多打1到2针。第到晚上回家的时候，已经精疲力尽了。

现在回想起这几十年的农村基层医疗工作中。虽然经历了一些风风雨雨。但是还是值得的，因为我热爱农村基层医疗工作。