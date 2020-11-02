贵州省大方县：杨亿芬

杨亿芬，女，汉，中专，群众，1980.03.22

工作单位：大方县红旗街道西南社区第一卫生室，从事医生工作19年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

本人于2000年7月毕业于毕节地区卫生学校，毕业后于2001年进入大方县大方镇卫生院学习，结业后开办大方县西南社区第一卫生室至今，期间先后到海南，贵阳，成都等地学习儿科，妇科等专业疾病知识，因为医生本就是一个高风险职责，所以不管家人的反对我下定决心一定要学习，期间也有人劝我不要做这个行业，但是学了这个专业，不做这个东西感觉对不起父母，对不起自己这么多年的付出，所以我就要一直做下去，对于患者，始终保持做微笑服务，治病救人就是医生的天职，我相信日久见人心，所有的付出都会得到应有的回报，接受教育时的宣誓，医德也是医生治病救人的体现，本人热爱中医及西医的结合，曾参与各种中西医的学习，跟各位同道讨论学习并用于临床之中，取得不错的疗效，得到广大患者及家属的认同。我至始至终都怀着为患者服务的认真工作，努力学习提升自身的知识水平。

基层医疗工作是一个平凡而独特的工作，面对的是一个个错综复杂的病情。这让我意识到医生不仅要医术高，更要懂得如何和他们沟通。对待患者和蔼可亲，态度良好，虽然有时候会遇到很多不理解的情况，而我们作为一名基层医疗工作者能做的就是宽容。每天接触很多患者的时候，我明白了人生最大的财富不是金钱而是生命和健康，而我们的职责就是捍卫老百姓健康生命。