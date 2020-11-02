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贵州省：杨维勇

2020年11月02日11:29 来源：人民网-人民健康网

杨维勇，男，穿青人，中专，党员，1975.03 

工作单位：仁康诊所，从事医生工作8年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

杨维勇，中医康复理疗师，从业8年多，主要从事中医康复理疗治疗、针灸、推拿工作。主攻中医各种病症，擅长各种病种的中药贴敷。本人热爱中医，经常参加各种中医培訓和名師授課班，跟各位同仁学习，并运用到工作中去，取得显著的疗效，得到了广大患者和家属的认可及好评，我至始至终怀着一颗全心全心为患者服务的心认真工作，努力学习。

对于医学，我有着深厚的感情。从医8年，我被这一门学科深深地迷住了，细读医理，不禁酣畅雀跃，精研医案，往往拍案叫绝，掩卷沉思，常感豁然开朗之妙，临床印证，时有立竿见影之功。

本人善于接受新鲜事物，善于学习新兴技术和新的方法，具有持续发展的潜力。在追求知识的同时，我努力完善自己的人格。在别人眼中，我工作勤恳，为人坦诚，思想活跃，吃苦耐劳，维护集体利益，有敬业精神，与人为善，尊重他人。我深深懂得有高尚的道德观和完美人格的重要性，我也深信自己能做得更好。 

(责编：李轶群、许晓华)


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