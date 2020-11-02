贵州省遵义市道真县：熊世晓

熊世晓，男，苗族，大专，群众，1976年8月25日

工作单位：道真县玉溪熊世晓内科诊所，从事医生工作20年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1998年7月遵义卫校学校毕业后于1999年参与基层医疗卫生工作，至今在基层医疗行业从事20多年，主要从事全科工作。擅长各种病种的中医，西医，中药贴敷，针灸理疗，本人热爱中医，经常参加各种中西医培训和名师授课班，跟各位同道讨论学习，并运用到工作中，取得显著的疗效。得到广大患者及家属的认可及好评。我至始至终都怀着一颗全心全意为患者服务的心认真工作，努力学习。

本人热爱中医及西医的结合，曾参与各种中西医的学习，跟各位同道讨论学习并用于临床之中，取得不错的疗效，得到广大患者及家属的认同。我至始至终都怀着为患者服务的认真工作，努力学习提升自身的知识水平。

我一直在自己平凡的工作岗位上兢兢业业，任劳任怨，刻苦钻研，得到了患者的赞誉。以致目前为止，就诊患者，每天达几十至百余人，每晚回答各种微信病的病情咨询，治愈了数以千计的疾病患者，解决了他们心中的烦恼和痛苦，每天收治小儿几十，冬天甚至上百人。慕名从附近县赶来看病的，有通过熟人介绍看病的，甚至有为了来本卫生室，有些病人还关密切联系日礼物，附近抢救过的邻居还特意提水果来感谢，附近做生意的病人，去买东西，有些甚至不愿收钱等等，这一切一切的回忆都让我无限的感动和感谢。

基层医疗工作是一个平凡而独特的工作，面对的是一个个错综复杂的病情。这让我意识到医生不仅要医术高，更要懂得如何和他们沟通。对待患者和蔼可亲，态度良好，虽然有时候会遇到很多不理解的情况，而我们作为一名基层医疗工作者能做的就是宽容。每天接触很多患者的时候，我明白了人生最大的财富不是金钱而是生命和健康，而我们的职责就是捍卫老百姓健康生命。