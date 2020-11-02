韦友票，女，布依族，大专，团员，1990年4月

工作单位：翔龙嘉莲社区卫生服务站，从事医生工作10年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

2011年3月-2017年10月在招堤街道办事处东门社区卫生服务站工作

2017年11月-2018年12月在钱相街道办事处卫生服务站1工作

2019年-至今在栖凤街道办事处翔龙嘉莲社区卫生服务站工作

从卫校毕业我就放弃了去医院工作的机会，毅然回到农村，当上了乡村医生。为人民服务，为农村基础医疗卫生事业作出贡献是我从事医疗行业的初衷。我愿把苦、累、怨留给自己，将乐、安、康送给病人。

作为医学感悟：我认为必须认识医学专业也是事业；医学是技术也是艺术。在工作中我们要平视患者，把患者当做我们的家人，不可傲视、俯视患者，他们方可信任医生，减少医疗矛盾。对于患者我们永远不要说“你来晚了”“治疗错了”等等，而应该说“患者病情千变万化，如果我开始也可能这样诊断和治疗”，患者听到医生这样说心里多少会有点安慰。

医患沟通不仅仅是为了知情同意，而是全面的与患者进行交流，也是提高诊断思维的重要环节。更可取得患者的信任。没有济世救人的心态，难以对待千差万别的患者，难以找到换位思考的方法。

作为一名合格的医生必须要有信仰，有信仰方可有好的医德，必须医术医德兼优，而且应医德重于医术，医生不可迷信书本，也不可迷信权威，更不能完全依靠个人经验，应根据病情全面分析，慎重考虑。

很遗憾这次疫情没能到前线去帮助更多需要帮助的人，但是为人民服务的初衷不会变。医生要用心治病，治病要治心。