王琼，女，汉，大专，1965年9月

工作单位：福泉市王琼诊所，从事医生工作35年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1984——2001福泉市一医工作

2001——2019福泉市王琼诊所

王琼，从1984年卫校毕业后进入市一医为期17年的临床工作，于2001年自主开设经营个体诊所。

从事医疗卫生工作35年以来，在工作中坚持“精益求精，一丝不苟”的原则，坚持业务学习不放松。严格执行各种工作制度、诊疗常规和操作规程，一丝不苟接待并认真负责地处理每一位病人，在最大程度上避免了误诊误治，从未出现任何医疗事故或医疗纠纷；认真聆听著名专家学者的学术讲座，并经常阅读杂志、报刊和网络信息，学习了大量新的医疗知识和医疗技术，从而极大地开阔了视野，很好地扩大了知识面，不断加强业务理论学习，不断汲取新的营养，促进自己业务水平的不断提高；始终坚持用新的理论技术指导业务工作，能熟练掌握多种常见病、多发病及疑难病症的诊治技术；热情接待每一位患者，坚持把工作献给社会，把爱心捧给患者，同时，严格要求自己，不骄傲自满，坚持以工作为重，遵守各项纪律，兢兢业业，任劳任怨，每当看到一张张忧愁的脸上挂上了发自内心的笑容时，那是我最开心的也是最满足的我时候。

2020年几乎每个人都看到过这么一个过程，手机上疫情感染人数的持续爆增，过后又是新一轮的下降。我们的心也随着这些数字的增减而颤动着。只有真正的体会到了死亡，才能真正体会到生命的奥义。这让我想起了我女儿记录在笔记本上的一句话:“希望，是我们这个年代像钻石一样珍贵的东西。”怀着希望的心，不放弃，不抛弃，而这就是中国精神。疫情期间，我们坚守在一线岗位，献出自己的一份力，同时也为生在华夏大地上而自豪！！！

在今后的工作中，我还需进一步加强学习，努力提高个人业务技能及自身修养，适应新形势下医疗工作的需要，相互协调，共同做好基层健康服务工作，扬长避短，力求工作中再创一个新的起色。另外，在工作之余多学习理论知识，不断总结经验，更好的做好本职工作，为更多的患者解除疾苦，俗话说治病救人乃是医生的天职，我也想尽自己的绵薄之力，去为更多患者解除疾苦。