贵州省正安县凤仪镇：王鹏飞
王鹏飞，男，汉，中专，1965.6.25
工作单位：正安县凤仪镇凤山社区卫生服务站，从事医生工作31年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1988年7月毕业于遵义卫校，9月分配到正安县新州镇卫生院，1998年调正安县妇保院（现妇保院），2002年调格林镇卫生院任职副院长、院长。2011年至今任凤山社区卫生服务站医生。2019年荣获中国中医诊所协会分会会员。2019年被评为最美基层好医生。
王鹏飞，中西医执业医师，行业20多年，主要从事中医，西医，儿科工作，主攻中医科各科各种疑难杂症，擅长各种病种的中药贴敷，本人热爱中医，曾经参加各种中医培训和名师授课班，跟各种同道讨论学习，并运到工作中，取得显著的疗效。得到广大患者及家属的认可好评。我自始至终都怀着一颗全心全意为患者服务的认真工作，努力学习。
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