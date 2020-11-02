贵州省兴义市敬南镇：任太贵

任太贵，男，汉，大专，农民，1960年1月

工作单位：兴义市敬南镇皮山林村甲级卫生室，从事医生工作41年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1978年至2019年在本村卫生室工作，但任基础医疗防保任务。

2000年至2005年被平为皮山林，吴家平，龙场三个村的市人大代表。

1988年8月-1992年3月就读于东岳中医函授大学，1992年5月-1995年6月就读于贵阳中医学院。

本人中学读书时自学三年医学知识，以赤脚医生教材，全国中药汇编，中草药集等教材为读本学习，一九七八年读书回家后，在本村赤脚医生，杨明光和一名老中医徐文奎的指导下，走上了我的行医之路，开始了我的行医旅程。经过在10年的行医过程中，感到要为群众解决更多的疾病问题，必须要学习，精益求精，利用更多的知识去服务群众，为群众解决更多的疾病痛苦问题。所以，在1988年8月请我的亲属王德才，从敬南信用社贷了3120元钱，进入东岳中医函授大学学习，1992年自费进入贵阳中医学院黔西南州民族医药大专班脱产学习，同时从小队卫生员，进入村级卫生室，在此得到本镇卫生院，当地卫生主管部门的多次培训，指导下，在诊疗业技术有了一定提高，人民群众在防保，就医问题上才得到了一定实慧，在国家政策的落实下，对健康管理，慢病，服务，得到正常开展。