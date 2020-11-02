贵州省毕节市：刘亚萍

刘亚萍，女，汉，中专，群众，1966年06月

工作单位：七星关区大兰村刘亚萍卫生室，从事医生工作1993年-2019年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1999年-2002年就读于毕节市第二卫生学校

2004年取得乡村医师资格证

1993年-2004年在毕节市妇幼保健院工作

2004年出来开设个人诊所继续至今

作为一名医务人员，我的工作职责就是‘竭尽全力除人类之病痛，助健康之完美，维系医术的圣洁和荣誉，救死扶伤’。作为一名基层的医务工作者，我不辞辛苦，执着追求。乡镇医疗卫生工作是预防为主，防治结合的卫生机构，是农村三级卫生服务网的枢纽，是新型农村合作医疗制度的重要服务载体。

当我们步入神圣的医学学府的时候起，就庄严的宣誓过：‘我志愿献身医学，热爱祖国，忠于人民，恪守医德，尊师守纪，刻苦钻研，孜孜不倦，精益求精，全面发展。我决心竭尽全力除人类之病痛，助健康之完美，维系医术的圣洁和荣誉，救死扶伤。不辞辛苦，执着追求。为祖国医药卫生事业的发展和人类身心健康奋斗终身’。今天，我不断努力着，基层医疗工作，更使我深深体会到，作为一名基层医疗工作者，肩负的重任和应尽的职责。不管是在任何时候，做到不耽误病人治疗，不推诿病人，理智诊疗。平等待人，同情每一位就诊病人，做到合理检查，合理治疗，合理收费。

今年是特殊的一年，2020随着新冠肺炎一起接踵而至，身为医务工作者的我，看着被感染的同胞如此痛苦，看着奋战在一线的医护同事这么辛苦，我的内心也想要做点什么，此次病毒非同寻常，让大家看到那么多的感人画面也感受到我们国家的强大，身处在基层，做好给大家基层的帮助做力所能及的事情，听国家的号召与相应，不给国家添乱就是最好的帮助，给大家量体温发口罩帮助社区管理好人民群众就是最大的帮助。

我的理念是:在本该奋斗的季节我甘愿吃苦受累，只愿通过自己富有的激情，积极主动的努力实现自身价值并在工作中做出最大的贡献。在平凡的工作中做着不平凡的事，尽自己最大的能力帮助需要帮助的患者，一次次的成功，洗刷着的不仅仅是疲惫和劳累，还有收获说不出的感动和满足。