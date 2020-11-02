贵州省遵义市桐梓县高桥镇：李家明

李家明，男，汉，专科，无，1977年10月

工作单位：高桥镇泥桥村卫生室，从事医生工作23年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1998年7月毕业于遵义地区卫生学院临床医学专业，至今在基层医疗行业从事23年。

我至始至终都怀着为患者服务的认真工作，努力学习提升自身的知识水平。基层医疗工作是一个平凡而独特的工作，面对的是一个个错综复杂的病情。这让我意识到医生不仅要医术高，更要懂得如何和他们沟通。对待患者和蔼可亲，态度良好，虽然有时候会遇到很多不理解的情况，而我们作为一名基层医疗工作者能做的就是宽容。每天接触很多患者的时候，我明白了人生最大的财富不是金钱而是生命和健康，而我们的职责就是捍卫老百姓健康生命。每当治好每一个患者，看着家属脸上的笑容和听着他们一声声的道谢之声，一切的辛苦都不算什么，因为我们收获的不仅仅只有疲劳，还有说不出的感动和骄傲。我为我的职业感到自豪，我不会说漂亮的话，我只想在自己的工作岗位默默的坚持着，为需要我的每一位患者减轻他们的痛苦，带去我最真挚的问候。