贵州省六盘水市：何勇波

何勇波，男，汉族，中专，群众，1970年12月

工作单位：贵州省六盘水市盘州市盘关镇盘江村卫生室，从事医生工作27年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1988年9月——1990年7月就读于贵州省六盘水市卫校

1990年8月——1991年6月在贵州省盘江煤电集团总医院实习

1991年9月——1992年4月在贵州省六盘水市盘县盘关镇盘江村私营村诊所

1992年5月——现在加入贵州省六盘水市盘县盘关镇盘江村卫生室

扎根乡村27年，村民疾苦放在心上何勇波是千千万万乡村医生的缩影，在这个平凡的岗位上，他默默奉献、任劳任怨、辛勤耕耘、艰苦创业。虽然他没有豪言壮语，没有惊天动地的业绩，但是，正是他几十年来扎根基层，心系群众疾苦，关心群众安危，才巩固了农村医疗卫生网络的网底，保障了一方百姓的健康安全

在风景秀丽的拖长江畔，有一位乡村好医生，四里八乡远近闻名。他20几年如一日，为山区群众治病除疾；以精湛的医术，高尚的医德，在农民心里竖起了一座无言的丰碑，成为他们生命中的一缕阳光。这位好医生就是贵州省六盘水市盘州市盘关镇盘江村卫生室村医何永波，做乡亲们信赖的好医生27年。

1991年，何勇波拿到六盘水市卫校毕业证后，父亲用仅有的2000块钱给他在村里面开起了只有一张病床，仅有20平米的小诊所。当时父亲语重心长地告诉他，当医生首先要做人，要做一个有良心的人。20多年来，父亲的话是何勇波行医的指南。他说，我不仅是一个乡村医生，更是一个农民的儿子，农民的难处就是自己的难处，乡亲们的痛苦就是自己的痛苦。由于村里医疗条件差，1992年又把自己的诊所加入了村卫生室。经过10多年的临床诊断，何永波不断自学和请教有经验的医生，不论是医学理论和临床经验都有了很大的提高，在本地知名度不断提高，病人数量不断增加。2009年他又在在自家门前买了50平米左右的房子，办起了村卫生室。从那一天开始，不论盛夏酷暑……盘关镇盘江村卫生室的门前，门庭若市，本村的、邻村的、外乡镇的。小小的诊所为何会有那么广的病源呢？道理很简单，就是口碑的力量。看好一个人的病，他的亲戚、朋友都会慕名而来，一传十，十传百、百传千……

何永波行医已20多年，从未间断过学习。自学、参加县乡培训，还经常请教德高望重的老医生。长期的探索、钻研，总结出自己的一套诊治经验，在患者身上取得了很好的疗效。记得村民老任，牙疼，引起口腔各种炎症，奇臭无比，人们见了都捂着鼻子绕开走，他苦恼极了，抱着试一试的希望来到诊所。何医生并没有嫌弃他，仔细帮他检查，开了一副自配的药给他，20分钟后牙不疼了，笑容重新回到脸上，他逢人便夸，何医生的药太神了。现在连外乡镇都有慕名而来买牙疼药，有的一买就是十几包。

急病人所急，他始终把病人的需求放在第一位。有一天半夜，一阵急促的敲门声惊醒了他，邻村的一位村民说他孩子在外和人打架，被人砍了几刀，情况非常危险，希望何医生救命。何医生毫不犹豫，披了件外衣，马上帮病人检查，发现腹部被刺伤一刀，赶紧进行包扎止血，抗休克等急救治疗措施。回头一看发现旁边还有3个伤者，其中一个胸部受伤，另外两个腹部受伤。在采取同样急救措施后一边联系总医院外快医生，一边提起小药箱坐进车里。到医院后由于患者走得匆忙现金不够，医院不予收留，经何医生多方面联系，又为病人担保，于当天凌晨4点，4人全部脱险。患者家属更信任他精湛的医术，更敬佩他的医者仁心。

任何广告好都不如村民的口碑好。何医生这样的行医故事有很多，渐渐地村民们都非常爱找他看病。村民们也是非常质朴的，因为对于经济比较困难的患者经常是减免和义务看病，为了表示感谢，村民们常会把自己种的白菜、茄子、土豆等送给他。医学不是万能的，有些病充满未知，而且诊所的条件有限，有时候也会遇到不理解的人抱怨，甚至谩骂，他也想过放弃，但他舍不得他热爱的医学，更不忍看着病人们遭受痛苦，斟酌这后还是穿回白大褂。

医改推行后，乡村医生进行了家庭签约，建立了村民健康档案，何医生更忙了。他给0到6岁的孩子打预防针、给村民体检，普及卫生知识；对糖尿病、高血压、脑梗塞等慢性病进行及时干预，村里的发病率和致残率下降了。在防止因病致贫，推进健康中国，奔赴小康社会的征途中，何医生在平凡的岗位上尽了自己的一份力量，真是乡亲们心中的好医生！