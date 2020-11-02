何飞，男，汉，中专，群众，1974年12月13日

工作单位：旧城西河村卫生室，从事医生工作15年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

何飞，全科乡村医师，行业15多年，本人主要从事全科工作。擅长各种病种的中医，中药贴敷，针灸理疗，本人热爱中医，经常参加各种中医培训和名师授课班，跟各位同道讨论学习，并运用到工作中，取得显著的疗效。得到广大患者及家属的认可及好评。我至始至终都怀着一颗全心全意为患者服务的心认真工作，努力学习。

我一直在自己平凡的工作岗位上兢兢业业，任劳任怨，刻苦钻研，得到了患者的赞誉。以致目前为止，就诊患者，每天达几十至百余人，每晚回答各种微信病的病情咨询，治愈了数以千计的疾病患者，解决了他们心中的烦恼和痛苦，每天收治小儿几十，冬天甚至上百人。慕名从附近县赶来看病的，有通过熟人介绍看病的，甚至有为了来本卫生室，有些病人还关密切联系日礼物，附近抢救过的邻居还特意提水果来感谢，附近做生意的病人，去买东西，有些甚至不愿收钱等等，这一切一切的回忆都让我无限的感动和感谢。