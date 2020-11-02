贵州省安顺市普定县：龚鑫

龚鑫，男，汉，大专，团员，1969年12月29日

工作单位：贵州省安顺市普定县水母村卫生室，从事医生工作23年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1999年毕业于余官中医学校，并实习于普定县人民医院。

2000年-2011年就职普定县龙场乡竹林村卫生室。

2005年毕业于贵阳中医学院（自考大专）。

2012年自己申办卫生室至今。

龚鑫，自毕业以来，一直坚持在自己的工作岗位上，在基层医疗中倾注了自己所有的精力和心血。医疗工作中不断参加学习来提高自己的文化水平与专业实践能力，能跟上现代化的治疗方式。让病人减轻疼痛的时候减轻负担，遵守自己的职业道德。怀着一颗平静的心为病人解除疾苦，不误诊，不耽误治疗。慎独负责的的精神，做好每一项工作，热情的接待每一位患者，把爱心献给患者，把病人当做家人一样来对待。这么多年下来，也得到了附近很多村民的赞赏，并会把自己常用的一些健康保健小知识教给病人，病人也会跟着学习，对于病人的一些问题，也会不厌其烦的悉心解释到位。在很多年前，条件比较艰苦的情况下，也积极参与帮助大家体检，上门服务，甚至还遭到大家反感，工作开展起来并不是很顺利。不过庆幸，现在条件比较好了，大家知识水平也有所提高，对健康方面要求也提高了，以后我会继续学习，用更多的耐心和责任心对基层人民服务好！