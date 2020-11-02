贵州省安顺市普定县：高鹏

高鹏，男，仡佬族，中专，团员，1971年6月6日

工作单位：贵州省安顺市普定县马场镇云盘村卫生室，从事医生工作24年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1996年毕业于安顺市普定县职校村医班，同年到安顺市普定县人民医院实习。

1998年自己建立了卫生室并一直坚持到现在。

2005年通过自己的学习毕业于安顺卫校。

2009年参加中医培训，且取得了中医资格证书。

自从毕业以来二十多年一直在自己的工作岗位上坚持着，在基层医疗工作岗位上倾尽了自己大量的心血和精力，一直守护着下官村人民的健康。平时自己喜欢学习一些新的事物，让自己不断的提高着自己的医术，凭借着这么多年来对所有患者及村民的细心照顾与医德赢得了，所有村民对我的信赖及赞誉。

虽然这么多年走来，有很多心酸与失落，但是每当给患者解除病痛后，听见患者回复病痛好转的消息后心里很欣慰。所以我往后还会一直向往的坚持这份工作。

基层医疗工作是一个平凡而独特的工作，面对的是一个个错综复杂的病情。这让我意识到医生不仅要医术高，更要懂得如何和他们沟通。对待患者和蔼可亲，态度良好，虽然有时候会遇到很多不理解的情况，而我们作为一名基层医疗工作者能做的就是宽容。每天接触很多患者的时候，我明白了人生最大的财富不是金钱而是生命和健康，而我们的职责就是捍卫老百姓健康生命。特别是今年的新冠肺炎疫情，让我们的医疗工作者是多么的辛苦，在此特别感谢为我们奔赴前线的医务同胞，以你们的生死换取大家的安全，作为同事医务工作者的我，虽然没有和你们身处前线，但我会在基层为大家服务，最好最基础的后盾，你们保护前方，我们安抚后方，我们一起努力，共击肺炎，一起加油！

每当治好每一个患者，看着家属脸上的笑容和听着他们一声声的道谢之声，一切的辛苦都不算什么，因为我们收获的不仅仅只有疲劳，还有说不出的感动和骄傲。我为我的职业感到自豪，我不会说漂亮的话，我只想在自己的工作岗位默默的坚持着，为需要我的每一位患者减轻他们的痛苦，带去我最真挚的问候。