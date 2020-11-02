贵州省毕节市：丰宪伦

丰宪伦，男，汉，大专，群众，1973年9月24日

工作单位：毕节市七星关区田坝桥镇臭水井村卫生室，从事医生工作18年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1980年-1986年在原毕节市海子街区新艾小学就读；

1986年-1989年在原毕节市海子街区八寨中心校读初中；

1989年-1992年原毕节市海子街区中学读高中；

1993年-2002年在螃蟹卫生院学习中西医学；

2002年至今在七星关区田坝桥镇臭水井村卫生室工作；

2007年--2009年在毕节地区卫校就读中专；

2012年被毕节市七星关区卫计局评为优秀乡村卫生；

2008年--2020年在黔南医专就读大学。

丰宪伦，从90年代起，在叔父的带领下，白天陪同他坐门诊要看数位乃至几十位患者，只要他诊断开方完毕后，我迅速精准抓药，向病人讲解煎药的注意事项及敷药方法，到了晚上他把当天的处方给我一一讲解传授，在此期间，我亲眼看到他老人家解决了不少的疑难杂症，以及用中医的手法挽救了一些危重病患，让我真正的见到了中医的神奇魅力，同时也深深的被祖国医学的理论所吸引。

医学知识浩瀚如海，而我自己仅仅是从事这个职业，远远说不上对医学的理解与感悟，只能尽力学多少用多少，服务于当地的百姓以及周边的父老乡亲。

但由于今年突然来了一个历来罕见的新冠肺炎，在抗疫的过程中，中医起到了举足轻重的作用。回想在行医历程中艰辛又欣慰，尤其在基层卫生工作，寒冬凌晨二三点钟，张三的婴幼儿发烧了，电话一接通，从暖烘烘的被子里立即起来，着好行装，开门为患儿诊治。李大爷头昏昏沉沉，半夜三更子女上门求出诊，立即整理出诊箱，在寒风刺骨中穿梭，在治疗过程中，看到大爷渐渐清醒的面孔，疲惫的我心里有说不出的喜悦。就今年年初工作会议未开，大年初二（正月初二）早晨六点，在熟睡中的我被手机铃声咚咚咚的吵醒，立即起床开车向镇卫生院驶去，全体集合，接受上级安排抗疫任务，就这样我们在仅仅只用一个口罩防护的同时走村串户量体温，排查返乡人员（当时我们村卫生员隔天跑去镇卫生院领一个口罩），每隔五天轮流在卡点上值班，对过往的车辆以及行人信息进行登记，握笔的手在寒风中瑟瑟发抖。至今回想起还一幕幕的浮现在眼前，但是我们作为中国公民的一员，国难之际尽自己的一份绵薄之力是义不容辞的，也可以说是微不足道。

新冠肺炎在我国政府的控制下，是收到卓越成效的，可以说在国际上都是有目共睹的，先进的、超前的、科学的，所以在国富明强的形势下，要随时围绕在党中央的领导下，兢兢业业的工作，与此同时，作为我们基层医生，时刻加强医学理论，努力提高自己的工作水平，为更多患者带来福音，为社会贡献一份力量.