贵州省瓮安县：段永相

段永相，男，汉，大学，1970·5

工作单位：瓮安县鼓楼社区卫生服务站，从事医生工作26年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

于1992年毕业于贵阳中医学院，1993年-1995年在贵阳中医学院的诊所跟随陈教授从事临床诊疗工作1996年-2016年在白沙卫生室从事临床诊疗工作，对多发病常见病，特别是运用中医中药对结石的治疗有立竿见影的效果。

本人从事医疗卫生工作26年以来，在工作中坚持“精益求精，一丝不苟”的原则，坚持业务学习不放松。严格执行各种工作制度、诊疗常规和操作规程，一丝不苟接待并认真负责地处理每一位病人，在最大程度上避免了误诊误治，从未出现任何医疗事故或医疗纠纷；认真聆听著名专家学者的学术讲座，并经常阅读杂志、报刊和网络信息，学习了大量新的医疗知识和医疗技术，从而极大地开阔了视野，很好地扩大了知识面，不断加强业务理论学习，不断汲取新的营养，促进自己业务水平的不断提高；始终坚持用新的理论技术指导业务工作，能熟练掌握多种常见病、多发病及疑难病症的诊治技术；热情接待每一位患者，坚持把工作献给社会，把爱心捧给患者，同时，严格要求自己，不骄傲自满，坚持以工作为重，遵守各项纪律，兢兢业业，任劳任怨，每当看到一张张忧愁的脸上挂上了发自内心的笑容时，那是我最开心的也是最满足的我时候。

今年的新冠肺炎疫情让大家都很紧张，作为一个医生，虽然不能身处前线和大家并肩作战，看着前线的医务人员不分昼夜如此辛苦，在基层的我也要肩负起自己的职责，安抚大家的心灵，配合好国家的安排，肩负起自己医生的使命，不给国家添麻烦，更加负责的治疗好来看病的每一个患者，特殊时期更加努力的肩负起自己的使命。

在今后的工作中，我还需进一步加强学习，努力提高个人业务技能及自身修养，适应新形势下医疗工作的需要，相互协调，共同做好基层健康服务工作，扬长避短，力求工作中再创一个新的起色。另外，在工作之余多学习理论知识，不断总结经验，更好的做好本职工作，为更多的患者解除疾苦，俗话说治病救人乃是医生的天职，我也想尽自己的绵薄之力，去为更多患者解除疾苦。